Ngày 28/4, thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục.

Viên chức đăng ký thăng hạng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và đang giữ hạng thấp hơn liền kề so với hạng đăng ký thăng.

- Năm công tác liền kề trước đó được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của Đảng, pháp luật.

Một trường học tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực.

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các tiêu chuẩn khác của chức danh dự xét; bảo đảm thời gian công tác tối thiểu ở hạng dưới liền kề theo quy định.

Viên chức trước khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận, nếu đã có thời gian công tác đúng quy định pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm việc ở vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, thì thời gian này được tính; trường hợp thời gian công tác không liên tục, được cộng dồn.

Thời gian này là căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hiện giữ và được tính tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Khi tính thời gian tương đương, viên chức phải có ít nhất 12 tháng giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng dưới liền kề so với hạng dự xét, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng.

Ngành giáo dục Gia Lai hiện có 38.868 viên chức (kể cả tương đương), trong đó: hạng I có 105 người; hạng II 15.505 người; hạng III 20.505 người; hạng IV 2.753 người.