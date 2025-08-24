Hơn hai thập kỷ sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời vẫn tiếp tục làm rung động trái tim khán giả qua nhiều thế hệ. Trong chương trình Ký ức VTV, ba nữ diễn viên chính Kiều Anh (vai Nhung), Hà Hương (vai Nguyệt) và Thu Nga (vai Thương) chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên về bộ phim đã đánh dấu thanh xuân của họ và của hàng triệu khán giả Việt Nam.

"Phía trước là bầu trời là thanh xuân rực rỡ của tôi và nhiều người khác nữa. Vẫn luôn là lần đầu tiên, vẫn luôn như là một mối tình đầu của mình đến với điện ảnh", NSƯT Kiều Anh xúc động chia sẻ.

Hầu hết các diễn viên trong phim đều là những gương mặt nghiệp dư, trừ Kiều Thanh - người duy nhất được đào tạo chính quy về sân khấu điện ảnh. Thu Nga thừa nhận: "Chúng tôi cũng không biết diễn có như thế nào là bê nguyên lên màn hình như vậy. Chính sự tự nhiên, chân thật này đã tạo nên sức hút đặc biệt của bộ phim.

Để hòa nhập vào vai diễn, toàn bộ đoàn phim có hơn 3 tháng sống trong một xóm trọ tại khu vực Nhân Chính (nay là Trung Hòa - Nhân Chính). Chúng tôi cảm nhận thực sự là những nhân vật đó và tôi được sống trong khoảnh khắc đó", Thu Nga nhớ lại.

NSƯT Kiều Anh (vai Nhung), Hà Hương (vai Nguyệt) và Thu Nga (vai Thương) trong phim "Phía trước là bầu trời".

Cuộc sống thực tế trở thành nguồn cảm hứng cho phim. NSƯT Kiều Anh kể về một tình huống thú vị khi một người dân thực sự đến mắng chửi đoàn phim vì làm ồn và sau đó cảnh này được NSƯT Xuân Thức (vai bà Hạc) tái hiện lại trong phim, khiến mọi người thấy hài hước vì nó như đời thực mang vào trong bộ phim.

"Điều kiện quay phim thời đó rất khó khăn với chỉ một máy quay duy nhất. Quay hết nhân vật này lại chuyển máy sang quay, nhân vật kia lại phải chờ làm ánh sáng, chờ làm đèn đổi. So với bây giờ rất là thiếu thốn", Thu Nga chia sẻ. Tuy nhiên, chính những hạn chế này góp phần tạo nên sự tự nhiên, gần gũi với đời sống thực tế mà khán giả yêu thích.

Khi lên sóng, Phía trước là bầu trời tạo nên một hiện tượng xã hội thực sự. Phim chỉ chiếu một tuần một tập vào thứ Bảy, khiến cả chợ Đại Từ ở quê nhà Thái Nguyên của NSƯT Kiều Anh gần như nghỉ cả để xem phim.

Thu Nga kể rằng sau khi phim lên sóng, cô bị mất tên vì mọi người chỉ gọi bằng tên nhân vật: "Đi ra ngoài, mọi người gọi 'ôi chị Thương, chị Thương kìa'. Tình yêu của khán giả dành cho nhân vật vượt xa màn ảnh khi có hai vợ chồng bay từ Đức về đến tận nhà tôi để gặp vì thương nhân vật này quá và muốn được giúp đỡ bằng vật chất".

Đáng ngạc nhiên nhất là sau hơn 20 năm, bộ phim vẫn được thế hệ trẻ đón nhận nhiệt tình. "Cho đến tận bây giờ, mọi người dường như viral trở lại. Những cái câu nói ví dụ như 'Em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế thế này' được nhắc đi nhắc lại", Hà Hương chia sẻ.

Thu Nga xúc động nói: "Đấy là một món quà, giống như là phía trước là bầu trời vẫn còn tương lai. Tôi không nghĩ đến 18-20 năm sau, bộ phim lại được giới trẻ, một thế hệ mới đón nhận như vậy".

Phía trước là bầu trời ra mắt năm 2001, do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện gồm 12 tập, phát sóng trên VTV3. Lấy bối cảnh một khu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội, phim khắc họa cuộc sống, ước mơ và những khó khăn của một nhóm bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào đời.

Với các nhân vật như Nguyệt, Thương, Nhung, phim phản ánh chân thực tâm tư, tình cảm và những lựa chọn của thế hệ trẻ trong giai đoạn chuyển giao. Được yêu thích nhờ cốt truyện gần gũi, diễn xuất tự nhiên và thông điệp sâu sắc, phim đã trở thành tác phẩm kinh điển, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam.