Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh - nhận nhiều ý kiến trái chiều khi theo đuổi ca hát. Cô cho biết sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi để theo đuổi con đường nghệ thuật với sự đồng hành, hỗ trợ của ca sĩ Quách Tuấn Du.

Ca sĩ Quách Tuấn Du và Hồng Loan vừa ra mắt dự án âm nhạc Chờ người - Gái nhà nghèo tối 11/10 tại TPHCM. Qua dự án, nam ca sĩ mong muốn đồng hành, hỗ trợ con gái cố NSƯT Vũ Linh từng bước theo đuổi nghệ thuật một cách chính thức và chuyên nghiệp hơn.

Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh nối nghiệp cha theo đuổi ca hát 3 năm qua.

Hồng Loan được công chúng biết đến là con gái của cố NSƯT Vũ Linh. Sau khi cha qua đời, cô dần bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật, thử sức với ca hát trong vai trò ca sĩ. Thời gian qua, cô ra mắt MV, đắt show biểu diễn ở sân khấu lớn nhỏ ở thành phố lẫn các tỉnh, thành.

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Loan cho biết từ nhỏ đã yêu thích ca hát, thường theo cha đến sân khấu xem biểu diễn. Tuy nhiên, chứng kiến cha bận rộn với công việc, cô không dám bày tỏ mong muốn nối nghiệp vì sợ làm ảnh hưởng đến ông.

“Thú thật, tôi không nghĩ mình bây giờ có thể theo nghề của cha. Có thể đây là cái duyên, cũng có thể cha phù hộ để tôi được mọi người thương yêu”, cô bày tỏ.

Clip Hồng Loan chia sẻ về những tranh cãi liên quan quyết định theo đuổi ca hát

Việc Hồng Loan bước vào con đường ca hát nhận được cả sự động viên, ủng hộ lẫn những ý kiến trái chiều. Không ít người đặt câu hỏi về năng lực và khả năng làm chủ sân khấu của cô khi chưa được đào tạo bài bản.

Trước những tranh luận, Hồng Loan cho biết chọn tiếp nhận mọi ý kiến theo hướng tích cực, trân trọng lời khen và xem những góp ý chưa tốt là cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân.

“3 năm qua, tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ bà con, khán giả yêu thương. Tôi trân quý và mong đáp lại chân tình mà mọi người đã dành cho cha con tôi. Tôi không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cha Vũ Linh. Làm gì, tôi cũng phải nghĩ đến cha và vì cha”, Hồng Loan cho hay.

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự hỗ trợ của các cô chú, anh chị trong nghề, trong đó có nghệ sĩ Ngân Tuấn và ca sĩ Quách Tuấn Du. Hồng Loan hứa nỗ lực để làm tốt hơn trong vai trò tiếp nối tình yêu nghệ thuật của người cha quá cố.

Tại sự kiện, Quách Tuấn Du cho biết sự đồng hành với Hồng Loan xuất phát từ tình cảm và sự ngưỡng mộ anh dành cho cố NSƯT Vũ Linh. Nam ca sĩ mong muốn tạo thêm cơ hội để cô trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và tìm hướng đi phù hợp với bản thân.

Ca sĩ Quách Tuấn Du đồng hành, hỗ trợ Hồng Loan theo đuổi ca hát chuyên nghiệp.

Theo Quách Tuấn Du, việc Hồng Loan xuất hiện trên sân khấu phần nào giúp những người yêu mến cố nghệ sĩ vơi nỗi nhớ, đồng thời giúp cô cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với con đường nghệ thuật của cha.

“Loan có thể hát tân cổ, múa được. Dù chưa bộc lộ tài năng từ nhỏ, khả năng và năng khiếu nghệ thuật đã có sẵn. Bây giờ có thể hơi muộn nhưng đâu đó mọi người vẫn nhìn thấy khả năng của Loan”, anh nhận xét.

Quách Tuấn Du không xem mình là người thầy có trách nhiệm đào tạo Hồng Loan thành một giọng ca chuyên nghiệp. Thay vào đó, nam ca sĩ muốn chia sẻ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm nghề để cô có thêm hành trang trên con đường nghệ thuật.

Dự án mới có 13 ca khúc, gồm song ca và các tiết mục riêng. Một số bài hát vốn được trình bày đơn ca cũng được điều chỉnh để phù hợp với hình thức song ca như: Sầu tím thiệp hồng, Gái nhà nghèo, Sao chưa thấy hồi âm, Hành trình trên đất phù sa…

Quá trình thu âm, Quách Tuấn Du nhận thấy Hồng Loan chăm chỉ tập luyện, thử sức với những nốt khó và cách luyến láy mới. Anh cho rằng cô vẫn còn nhiều điều cần học hỏi do không được đào tạo thanh nhạc bài bản từ nhỏ, nhưng tinh thần cầu tiến là yếu tố quan trọng để tiến bộ.

MV "Gái nhà nghèo" của Quách Tuấn Du và Hồng Loan

Ảnh, clip: HK, NVCC