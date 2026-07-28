Cơ hội cho những doanh nghiệp dám đổi mới

Năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC được thành lập với định hướng phát triển theo mô hình tổng thầu EPC. Hơn một thập kỷ phát triển, GDC từng bước mở rộng năng lực, trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Taisei, Daewoo E&C, Ecopark, Phúc Hà Group, Kinh Bắc (KBC)... Đồng thời, doanh nghiệp cũng là đối tác doanh nghiệp trong Mạng lưới Toàn cầu của Consulus, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế và mở rộng hợp tác.

Sự kiện Công bố Chiến lược có sự tham gia của Consulus - đối tác chiến lược toàn cầu GDC

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc GDC, thời điểm doanh nghiệp ra đời, lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Nhu cầu đầu tư ngày càng lớn nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức về nguồn vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Chính những khoảng trống ấy đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp dám thay đổi.

“Nhiều người trong ngành thường bằng lòng với hiện tại và né tránh những phép thử. Nhưng chúng tôi nhìn thấy những cơ hội ngay trong thử thách”, ông Hoàng cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn GDC

Trong những năm đầu hoạt động, GDC tập trung xây dựng năng lực nội tại, chuẩn hóa quy trình quản trị và tạo dựng uy tín qua từng dự án. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn hướng tới giá trị kinh tế và lợi ích cộng đồng bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi dự án đều được xem là cơ hội để hoàn thiện năng lực tổ chức, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Quá trình này giúp GDC từng bước hình thành tư duy phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả và sự đồng hành lâu dài với chủ đầu tư.

Dự án Nhà ga cáp treo Hương Bình - một dự án mang tính di sản, kết nối văn hoá miền Tây Bắc do GDC tham gia triển khai. Ảnh phối cảnh

5T và triết lý xây dựng doanh nghiệp bằng con người

Trong quá trình phát triển, Ban lãnh đạo GDC xác định năng lực quản trị là đòn bẩy tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ thực tiễn vận hành, doanh nghiệp đã đúc kết và áp dụng “phương pháp kiến tạo giá trị thông minh 5T”.

Đó là hành trình bắt đầu từ Thử thách dám nhìn thẳng vào vấn đề; đến Tầm nhìn cùng đồng hành với những người chung chí hướng; Tinh hoa hội tụ những con người ưu tú và công nghệ ưu việt; Trọng tín biến cam kết thành hành động; cuối cùng là Trường tồn, hướng đến những giá trị bền vững, những công trình vượt thời gian.

Phương pháp 5T của GDC Group

Song, nếu 5T là nền tảng quản trị thì con người là yếu tố tạo nên sức sống của doanh nghiệp.

“Để chạm đến thành công, chúng ta cần những người đồng hành đúng nghĩa. Và bạn chỉ thực sự thành công khi những người đi cùng bạn cũng gặt hái được quả ngọt”, ông Nguyễn Ngọc Hoàng nhấn mạnh.

Ông ví doanh nghiệp như một cánh rừng, cây lớn che chở cây non, thế hệ đi trước truyền sức sống cho lớp kế cận để cả khu rừng đủ sức đứng vững trước phong ba. Hình ảnh đoàn kết ấy cũng phần nào thể hiện văn hóa mà GDC theo đuổi: lấy con người làm trung tâm và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển.

Nền tảng văn hóa, năng lực quản trị cùng chiến lược phát triển nhất quán đã giúp GDC chinh phục những dấu mốc mới. Việc cổ phiếu GDH giao dịch trên UPCoM đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để GDC nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác và tiếp tục kiến tạo những công trình chất lượng cao.

GDC giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán GDH

Trong giai đoạn tiếp theo, GDC định hướng tiếp tục phát triển các giải pháp tổng thầu EPC thông minh, kết hợp năng lực thi công ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng những công trình chất lượng, hiệu quả và giá trị lâu dài cho khách hàng cũng như cộng đồng.

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Lệ Thanh