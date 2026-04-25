UBND TP. Hà Nội trình dự thảo mới nhất về đề án Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, giai đoạn 1 (1/7-31/12/2026), thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: VTV

Geely EX5 EM-i sở hữu nền tảng EM-i Super Hybrid - hệ công nghệ được phát triển với trọng tâm là tối ưu hiệu quả vận hành, giảm chi phí sử dụng và sự linh hoạt trong hành trình dài. Cốt lõi nhất của xe là hệ thống động cơ hybrid có hiệu suất nhiệt lên tới 47,26%, mang lại khả năng đốt cháy và chuyển đổi năng lượng tối ưu, giảm thiểu thất thoát qua nhiệt lượng thừa. Sức mạnh này được truyền qua hệ thống E-DHT 11in1, giúp cơ cấu vận hành nhẹ hơn 13,5% và giảm bớt các bước truyền động trung gian gây hao hụt công suất.

Kết hợp với bộ pin Short Blade có điện trở nội thấp và tốc độ sạc nhanh hơn 52%, xe có khả năng tái tạo và sử dụng năng lượng điện liên tục ngay cả trong những chặng dừng chờ ngắn. Nhìn chung, EX5 EM-i đạt được mức tiêu hao thấp nhờ cách thiết kế tập trung hoàn toàn vào việc giảm tổn thất năng lượng ở mọi khâu, từ buồng đốt cho đến bánh xe.

Ảnh minh họa cấu trúc bên trong xe với bộ pin đặt dưới sàn và hệ truyền động bố trí phía trước, góp phần tối ưu không gian, khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng năng lượng

Đây cũng chính là điểm khiến mẫu xe được ưu tiên lựa chọn, phù hợp với tại các khu vực quy hoạch vùng phát thải thấp. Với mức tiêu hao thấp, hệ truyền động tích hợp hiệu suất cao và khả năng điện hóa trong nhiều tình huống vận hành, Geely EX5 EM-i đáp ứng tốt nhu cầu này, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu tối đa phát thải.

Một điểm đáng chú ý khác là năng lực vận hành của xe đã được minh chứng bằng các kết quả trải nghiệm thực tế. Geely EX5 EM-i từng được ghi nhận bởi Guinness World Records với mức tiêu hao thấp nhất trên hành trình từ Sydney đến Melbourne là dưới 4 lít/100km. Trong các thử nghiệm sức bền ở điều kiện lạnh giá tại Bắc Âu, xe cũng hoàn thành hành trình hơn 1.000 km giữa Thụy Điển và Na Uy mà không cần sạc lại giữa chặng.

Gần đây nhất, cuối tháng 3/2026, mẫu xe này cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings trao ba chứng nhận kỷ lục cho: quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3km); tổng quãng đường di chuyển dài nhất 1 lần nạp đầy năng lượng (1.823,7 km) và có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất (3,02 lít/ 100km) trên hành trình xuất phát từ Hà Nội và kết thúc ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Những kết quả này giúp củng cố thêm cho định vị của Geely EX5 EM-i như một mẫu xe điện hóa thiên về tính thực dụng, thay vì chỉ dừng ở câu chuyện công nghệ.

Tại Việt Nam, những tín hiệu thị trường ban đầu cho thấy Geely EX5 EM-i đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ người dùng. Ngay sau khi ra mắt, mẫu xe ghi nhận phản hồi tích cực và hết hàng chỉ sau 5 ngày đầu mở bán. Ở khía cạnh hạ tầng, bên cạnh giải pháp sạc tại nhà bằng trạm sạc treo tường hoặc bộ sạc cầm tay, Tasco Auto cũng đang từng bước hoàn thiện điều kiện sử dụng thực tế cho khách hàng thông qua hệ thống 55 showroom Geely trên toàn quốc.

Doanh nghiệp đồng thời hợp tác cùng ESKY để phát triển hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom, song song với thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ford Việt Nam nhằm chia sẻ hạ tầng sạc và mở rộng độ phủ điểm sạc trong năm 2026. Nhờ đó, EX5 EM-i không chỉ cho thấy sự phù hợp ở nền tảng công nghệ, mà còn có cơ sở sử dụng thực tế tại Việt Nam: di chuyển trong phố có thể ưu tiên chế độ điện, đi xa vẫn giữ được sự chủ động nhờ hệ hybrid, còn nhu cầu sạc cũng từng bước được hỗ trợ bởi mạng lưới ngày càng hoàn thiện.

Geely EX5 EM-i hiện đang được Tasco Auto phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản Pro, Max và Ultra, đi kèm mức giá lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng

Trong môi trường đô thị, xe có thể vận hành thuần điện ở nhiều hành trình ngắn, phù hợp với nhu cầu đi lại trong phố và góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu. Khi cần di chuyển đường dài, hệ truyền động hybrid vẫn cho phép người dùng sử dụng động cơ xăng, nhờ đó giảm bớt áp lực về quãng đường hay nỗi lo hết điện giữa hành trình. Geely EX5 EM-i cho thấy sự phù hợp với những ưu điểm từ công nghệ đến hiệu quả vận hành. Với người dùng Việt Nam hiện nay, đó là một lời giải vừa đủ mới để bắt nhịp xu hướng, vừa đủ thực tế để trở thành lựa chọn khả thi ngay ở thời điểm hiện tại.