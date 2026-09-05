Sự kiện còn ghi dấu bằng màn “xuống phố” của 22 chủ xe EX2, cùng những chia sẻ thực tế sau thời gian sử dụng.

Sự kiện Geely Day tại Đà Nẵng thu hút gần 1000 lượt khách hàng đăng ký tham gia trải nghiệm.

Diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Geely Day 2026 - Mega Test Drive mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, từ trực tiếp cầm lái các mẫu xe Geely trên đường trường và sa hình đến tìm hiểu các chính sách mua xe, dịch vụ sau bán hàng và những quyền lợi dành cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Tại chương trình, khách tham dự có thể trực tiếp kiểm chứng khả năng tăng tốc, độ ổn định, độ êm cũng như các công nghệ hỗ trợ lái trên nhiều mẫu xe Geely.

Khách hàng được tư vấn, trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe với các bài test chuyên nghiệp được thiết kế bởi các chuyên gia của Geely.

Song song với hoạt động trải nghiệm sản phẩm, Geely đưa các dịch vụ chăm sóc xe vào ngay trong khuôn khổ sự kiện. Khách tham dự nhận bộ voucher Carpla Service gồm miễn phí rửa xe, hút bụi nội thất và kiểm tra tổng quát; giảm 10% chi phí thay nhớt và công thay nhớt; giảm 15% dịch vụ vệ sinh điều hòa và khoang máy.

Đây đều là những dịch vụ gắn với nhu cầu sử dụng xe thường xuyên, từ kiểm tra tình trạng phương tiện đến chăm sóc nội, ngoại thất và các hạng mục bảo dưỡng cơ bản.

Bên cạnh đó, khách check-in tại sự kiện đều được nhận quà, trong khi khách hàng đặt cọc tại chương trình có cơ hội nhận các phần quà với tổng giá trị lên tới 99 triệu đồng từ các đối tác đồng hành ShopDunk, Tasco Pharma và Carpla Auto Parts.

Riêng với cộng đồng chủ xe EX2, Geely Việt Nam còn giới thiệu bộ sưu tập decal theo bốn phong cách Cartoon, Typographic, Culture và Sport. Chủ xe được giảm 10% phí thi công và miễn phí cá nhân hóa trên các thiết kế có sẵn tại Carpla Service.

Đây là hoạt động nối tiếp cuộc thi “Bật Gu Sáng Tạo - Kiến Tạo Sắc Riêng” của Geely Đà Nẵng với các thiết kế decal nổi bật được trao giải ngay trong khuôn khổ Geely Day.

Các chủ xe Geely EX2 đạt giải trong cuộc thi “Bật Gu Sáng Tạo - Kiến Tạo Sắc Riêng”.

Giao lưu, gặp gỡ và cùng xuống phố với 22 chủ xe Geely EX2

Bên cạnh lái thử và các hoạt động hậu mãi, Geely Day còn được tổ chức như một dịp để thương hiệu, đại lý và khách hàng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về trải nghiệm sử dụng xe.

Điểm nhấn của sự kiện diễn ra vào sáng 22/8, khi 22 chiếc Geely EX2 cùng xuất phát từ khu vực đường Bạch Đằng, đi qua cầu Thuận Phước, tuyến đường ven biển, Võ Văn Kiệt, cầu Rồng, đường 2/9 và Quảng trường 29/3 trước khi hội tụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.

Đoàn xe Geely EX2 đi qua Cầu Rồng

Khác với một roadshow thông thường, toàn bộ 22 chiếc Geely EX2 tham gia đều thuộc sở hữu của các khách hàng đang trực tiếp sử dụng xe. Chính vì vậy, phía sau mỗi chiếc xe là một câu chuyện lựa chọn và trải nghiệm khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, một chủ xe Geely EX2 tham gia sự kiện cho biết, thiết kế là lý do đầu tiên khiến chị chú ý đến EX2. Khi quyết định mua xe, chị chưa có cơ hội lái thử hay xem xe thực tế, chủ yếu tìm hiểu thông qua catalogue.

“Khi xe được trưng bày đợt đầu tiên, mình thấy không phải suy nghĩ và quyết định xuống tiền ngay”, chị Trang chia sẻ.

Với chị Hoàng Thị Thục Nhi, những cảm nhận sau gần hai tháng sử dụng lại đến từ sự tiện dụng trong đời sống hàng ngày.

“Xe vẫn rất đẹp trong mắt mình. Tính năng dừng xe khẩn cấp khá nhạy. Mình không rành công nghệ nhưng thấy xe dễ sử dụng. Các chế độ như cắm trại hay nghỉ ngơi cũng tiện, nhất là những lúc đi ăn hoặc đi siêu thị”, chị Nhi nói.

Trong khi đó, khách hàng Hồ Thanh đánh giá cao lượng tiện ích nhận được trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng. Sau hai tháng trải nghiệm, chị cho biết vẫn hài lòng với lựa chọn và nếu có điều kiện, sẵn sàng cân nhắc sở hữu thêm một chiếc EX2 với màu sắc khác.

Chị Hồ Thanh bên chiếc xe Geely EX2 yêu thích của mình.

Những chia sẻ trực tiếp từ người dùng cũng là một phần giá trị của các sự kiện cộng đồng như Geely Day. Thay vì chỉ tiếp xúc với khách hàng tại showroom hoặc xưởng dịch vụ, hãng có thêm cơ hội ghi nhận phản hồi về sản phẩm trong điều kiện sử dụng thực tế, đồng thời duy trì kết nối với khách hàng sau ngày bàn giao ở những sự kiện giàu sức sáng tạo.

Từ các quyền lợi chăm sóc xe tại Carpla Service, hoạt động cá nhân hóa EX2 đến màn xuống phố của 22 chủ xe, Geely Day tại Đà Nẵng cho thấy Geely Việt Nam đang đặt câu chuyện hậu mãi trong một bức tranh rộng hơn: không chỉ xử lý nhu cầu kỹ thuật, mà còn tạo thêm lý do để khách hàng tiếp tục tương tác, trải nghiệm đa chiều hơn với thương hiệu trong suốt quá trình sử dụng xe.

Bích Đào