Những năm tháng đầu đời được xem là giai đoạn nền tảng đối với sự phát triển của trẻ. Thông qua các hoạt động vui chơi, trẻ không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, tinh thần hợp tác và sự tự tin. Một môi trường vui chơi phù hợp vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần...

Xuất phát từ niềm tin đó, Generali Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai dự án “Sáng kiến Sân chơi Chú Sư Tử - Kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em” trên phạm vi toàn quốc. Dự án hướng tới xây dựng những sân chơi an toàn, hòa nhập và bền vững, giúp trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vui chơi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Công trình “Sân chơi Chú Sư Tử” tiêu biểu tại Công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Ngày 23/5/2026, công trình “Sân chơi Chú Sư Tử” được khánh thành tại Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc, TP. Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 31/5/2026, Generali Việt Nam tiếp tục bàn giao sân chơi tại Công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

“Sân chơi Chú Sư Tử” được khánh thành tại Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc, TP. Hải Phòng vào ngày 23/05/2026

Đây là hai công trình đầu tiên được triển khai trong năm 2026, tiếp nối thành công của các sân chơi đã đi vào hoạt động tại An Giang và Cần Thơ trong năm 2025. Mỗi công trình được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận và sử dụng của trẻ em.

Ngày 31/05/2026, Generali Việt Nam đồng hành cùng địa phương khánh thành và bàn giao công trình tại Công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Nếu sân chơi tại Hải Phòng được xây dựng trong khuôn viên trường học, góp phần bổ sung không gian vui chơi và học tập hằng ngày cho học sinh, thì công trình tại TP.HCM lại tọa lạc trong công viên công cộng ngay trung tâm thành phố, tạo điều kiện để đông đảo trẻ em và các gia đình dễ dàng tiếp cận, tham gia các hoạt động ngoài trời thường xuyên hơn.

Đại diện Generali Việt Nam và đại diện Đoàn Phường - Hội Đồng Đội Phường Xuân Hòa tại buổi lễ trao tặng

Các “Sân chơi Chú Sư Tử” được xây dựng từ những vật liệu thân thiện với môi trường như lốp xe tái chế, gỗ rừng trồng có quản lý cùng nhiều vật liệu quen thuộc khác. Không chỉ mang đến không gian vận động sáng tạo, dự án còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, bền vững và ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Với Generali Việt Nam, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi sân chơi là một hạt giống yêu thương được gieo xuống hôm nay, để mai này nảy mầm thành niềm tin, ước mơ của các em khi lớn lên.”

Bên cạnh việc xây dựng sân chơi, dự án còn triển khai chuỗi workshop với chủ đề “Lý thuyết chơi và phát triển vật liệu mở thành sân chơi tự do cho trẻ mầm non”, dành cho giáo viên, phụ huynh và cộng đồng. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và năng lực trong việc tổ chức các hình thức vui chơi sáng tạo, mở ra nhiều hướng đi mới cho giáo dục sớm.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng được tổ chức dành cho các em nhỏ như vui chơi với vật liệu tái chế, tự tay trồng cây trang trí lớp học và tô vẽ mô hình sư tử bằng gỗ. Những hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vui chơi trong sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Đặc biệt, tại TP.HCM, Generali Việt Nam đã trao các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi việc học và nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai.

Đại diện Generali Việt Nam trao tặng những phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sự kiện tại TP.HCM cũng đánh dấu hoạt động khởi động chương trình Thử thách Toàn cầu (Global Challenge) 2026 - sáng kiến gây quỹ do The Human Safety Net triển khai. Chương trình quy tụ nhân viên, tư vấn tài chính và khách hàng Generali cùng tham gia các hoạt động gây quỹ và lan tỏa giá trị nhân văn nhằm hỗ trợ trẻ em, gia đình và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

Trong thời gian tới, Generali Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng dự án “Sân chơi Chú Sư Tử” đến nhiều địa phương trên cả nước. Mỗi công trình được hoàn thành không chỉ mang đến thêm một không gian vui chơi ý nghĩa cho trẻ em mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Generali trong việc đồng hành cùng cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện và bền vững cho thế hệ tương lai.

(Nguồn: Generali Việt Nam)