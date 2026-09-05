Người đẹp một lần nữa gây choáng ngợp khi mang bộ trang sức có tổng trọng lượng kim cương vượt 250 carat. Tâm điểm của bộ trang sức là chiếc dây chuyền chế tác tinh xảo đính kết một viên kim cương giác cắt brilliant 50 carat, 1 viên kim cương brilliant 6,41 carat, cùng hàng loạt viên kim cương dạng giọt nước (98 carat), kim cương brilliant (40 carat) và kim cương giác cắt marquise (2 carat).

Đi kèm với đó là đôi hoa tai đắt giá chứa 2 viên kim cương giọt nước 25 carat, kim cương hình trái tim 26 carat, kim cương brilliant 4,35 carat cùng các mẫu nhẫn thuộc bộ sưu tập Garden of Kalahari và Haute Joaillerie của thương hiệu Chopard. Dù nhà sản xuất không tiết lộ mức giá cụ thể, trang Page Six ước tính tổng giá trị của bộ trang sức này có thể lên tới 55 triệu USD (khoảng 1.400 tỷ đồng).

Georgina Rodríguez và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chính thức kết hôn trong một lễ đăng ký kết hôn dân sự diễn ra vào ngày 11/8 tại Cascais, Bồ Đào Nha. Buổi lễ diễn ra trong không gian "riêng tư và ấm cúng" với sự tham dự của 5 người con. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới lần 2 trong thời gian tới.

Georgina Rodríguez, 32 tuổi, là người mẫu Argentina gốc Tây Ban Nha. Theo một số trang tin quốc tế, khối tài sản của cô ước tính trị giá khoảng hơn 10 triệu USD. Phần lớn thu nhập của cô từ việc làm người mẫu, quảng cáo trên mạng xã hội, dự sự kiện.

Ảnh: IMAGO

Video: Hello!