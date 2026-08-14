Vanguard đưa tin, theo thỏa thuận được ký ngay trước đám cưới, tài sản mỗi người sở hữu trước hôn nhân sẽ tiếp tục thuộc về người đó.

Theo nhật báo Bồ Đào Nha Jornal de Notícias, người mẫu Georgina Rodriguez - vợ mới cưới của Ronaldo đã ký ‘hợp đồng hôn nhân’ tại một văn phòng công chứng ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 10/8, 1 ngày trước lễ cưới bí mật. Hai người tổ chức hôn lễ trong phạm vi gia đình, với các con và bạn bè đồng nghiệp thân cận.

Georgina Rodriguez xuất hiện như cô dâu tại MET GALA.

Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận là chế độ tài sản riêng. Theo đó, những bất động sản và tài sản khác mà Ronaldo hoặc Georgina sở hữu trước khi cưới sẽ không tự động trở thành tài sản chung sau hôn nhân. Quy định này đặt ra cách xử lý tài sản, nếu cuộc hôn nhân chẳng may có thay đổi trong tương lai.

Nhật báo đồng thời đăng bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cặp đôi. Tài liệu tiết lộ một số thông tin cá nhân của hai người. Ronaldo, 41 tuổi, sinh ra tại Madeira, Bồ Đào Nha, trong khi Georgina Rodriguez sinh ra tại Buenos Aires, Argentina.

Sau đám cưới, Georgina vẫn giữ họ Rodriguez thay vì lấy họ của chồng. Ronaldo cũng tiếp tục sử dụng họ tên quen thuộc.

Ronaldo và Georgina Rodriguez gắn bó nhiều năm trước khi kết hôn hôm 11/8 vừa qua.

Hôn lễ dân sự được diễn ra với sự chứng kiến của công chứng viên Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira. Bà từ Porto đến Cascais để thực hiện thủ tục cho Ronaldo và Georgina.

Ronaldo và Georgina đã gắn bó nhiều năm và có các con chung. Chuyện tình của họ luôn nhận được sự quan tâm lớn, không chỉ vì Ronaldo là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới mà còn bởi khối tài sản đáng kể của anh, ước tính từ 1,2-1,4 tỷ USD (trên 30.000 tỷ đồng).

Việc thống nhất rõ ràng về tài sản trước hôn nhân giúp Ronaldo và Georgina có ranh giới riêng cũng như sự tôn trọng về tài chính. Đây cũng là một trong những chi tiết gây xôn xao sau khi thông tin hai người làm thủ tục kết hôn được tiết lộ trước công chúng.

Georgina Rodriguez di chuyển bằng máy bay riêng mang tên CR7:

Ảnh, clip: IGNV