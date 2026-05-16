Ghép căn song lập mang lại diện tích lớn với đơn giá tốt hơn hẳn phương án mua căn đơn lập, đồng thời mở ra cơ hội khai thác dòng tiền đột phá tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan.

Tăng diện tích, mở rộng mặt tiền, tổng giá tốt hơn mua 1 căn đơn lập

Chị Hoàng T., một nhà đầu tư trong ngành lưu trú tại Quảng Ninh, vừa quyết định sở hữu 4 căn song lập tại khu Vịnh Thiên Đường để hợp nhất không gian. Thay vì vận hành nhỏ lẻ, chị muốn tạo lập một mini hotel có quy mô tương đương dinh thự để đón đầu dòng khách tương lai tại siêu đô thị bên vịnh di sản.

“Trong kinh doanh lưu trú, diện tích mặt sàn là yếu tố sống còn. Việc ghép cặp giúp tôi sở hữu diện tích sàn gấp 4 lần, mặt tiền rộng tới 36m, đủ để thiết kế số lượng lớn phòng suite hạng sang - phân khúc luôn cháy phòng tại thủ phủ du lịch Hạ Long”, chị T. chia sẻ.

Với kinh nghiệm vận hành khách sạn lâu năm tại Hạ Long, chị T. ước tính với 30 phòng hạng sang, tỷ lệ lấp đầy kỳ vọng khoảng 60%, giá trung bình 2,5-3 triệu đồng đồng/đêm thì doanh thu có thể chạm ngưỡng 1,5-2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ròng đạt mức 8-10%/năm, cao gấp 4-5 lần so với hiệu quả cho thuê tại khu du lịch khác vốn đã bão hòa.

Tại Vịnh Thiên Đường, giới đầu tư có xu hướng ưu tiên “chốt” theo cặp biệt thự song lập để thực hiện chiến thuật ghép căn. Ảnh phối cảnh dự án

Không chỉ dừng lại ở lưu trú - lữ hành, việc ghép căn là lời giải hoàn hảo cho các mô hình dịch vụ thượng lưu. Anh Lê Thành Nam, chủ một doanh nghiệp F&B tại Hà Nội cho biết, với 2 căn song lập 162m2, sau khi “ghép đôi” sẽ mở rộng diện tích lên tới 324m2, anh sẽ triển khai dịch vụ Lounge cao cấp. Không gian quy mô này cũng tạo điều kiện để tối ưu hóa bộ máy vận hành, giúp anh Nam tiết kiệm đáng kể chi phí nhân sự và quản lý so với việc duy trì nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ .

“Tại Hạ Long, tệp khách thượng lưu sẵn sàng chi đậm cho những không gian độc bản. Dự kiến, với lượng khách trung bình 100 khách/ngày, mức chi tiêu từ 1-1,5 triệu đồng/khách thì doanh thu đạt khoảng 3 tỷ/tháng, mang lại lợi nhuận ròng 15-18%, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn xuống chỉ còn gần một nửa”, anh Nam tính toán.

Dưới góc nhìn của đơn vị phân phối, bà Phạm Thu Hường, Phó Tổng Giám đốc Sàn giao dịch T-Land tại Quảng Ninh nhận định, ý tưởng của anh Thành Nam cũng như nhiều nhà đầu tư khác chính là chiến thuật sở hữu bất động sản của những “cá mập” sành sỏi.

“Cách làm này giúp chủ nhân có diện tích mặt sàn ngang ngửa các biệt thự đơn lập hạng sang với mức giá tối ưu hơn hẳn. Và quan trọng là họ nắm giữ được những vị trí đắc địa nhất, đặc biệt là khi dòng song lập chỉ chiếm 7% quỹ căn trong tổng quy mô 935ha của toàn khu Vịnh Thiên Đường. Đây sẽ là di sản khó có thể sở hữu ở giai đoạn sau”, bà Hường phân tích.

Lợi nhuận không giới hạn từ tài sản mặt tiền “tỷ đô”

Nếu ghép căn là bài toán thực dụng thì vị thế của Vịnh Thiên Đường chính là lời giải giúp những con số lợi nhuận 15-18% như anh Nam tính toán trở nên khả thi.

Nằm sát ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao, Vịnh Thiên Đường là điểm chạm đầu tiên đón dòng khách khổng lồ đổ về Hạ Long - thủ phủ du lịch miền Bắc. Với nhà đầu tư, sở hữu tài sản tại đây không chỉ là chiếm lĩnh vị trí mặt tiền “tỷ đô” mà còn nắm giữ “tấm vé” khai thác lợi nhuận bền vững từ vùng đất di sản.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến quỹ căn “hàng hiếm” song lập tại Vịnh Thiên Đường với chiến thuật “đập thông” để sở hữu mặt tiền và diện tích kinh doanh lớn

Đặc biệt, các nhà đầu tư đặt trọn niềm tin vào hệ sinh thái tiện ích kỷ lục thế giới bao quanh Vịnh Thiên Đường. Từ công viên thủy cung quy mô 24 ha, sân khấu ngoài trời view biển có sức chứa 60.000 người, đến công viên câu cá rừng ngập mặn quy mô lên tới 800 ha… tất cả tạo nên một “thỏi nam châm” khổng lồ thu hút và giữ chân du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Công viên thủy cung lớn nhất thế giới sẽ tạo ra dòng khách ổn định, từ đó kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu chi tiêu

Ngoài ra, với sự hiện diện của 33 tòa chung cư, nơi đây sẽ hình thành một nền kinh tế tự vận hành sôi động với dòng khách thường xuyên và lực cầu bền vững cho mọi hoạt động thương mại. Là phân khu đầu tiên về đích, Vịnh Thiên Đường còn trao đặc quyền “người tiên phong” cho những nhà đầu tư muốn khẳng định vị thế tại tâm điểm du lịch mới.

Đặc biệt, chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm từ Vinhomes đã xóa bỏ mọi rào cản tài chính, giúp nhà đầu tư nắm chắc cơ hội tạo lập tài sản ngay từ giai đoạn thị trường còn sơ khai, nền giá mới ở “vạch xuất phát”.

“Trong đầu tư, lợi thế lớn nhất là thời điểm. Hiện diện sớm vừa giúp mình nắm giữ vị trí đẹp, vừa giúp mình khai thác được dòng khách ngay từ đầu. Khi thương hiệu đã được định vị rõ ràng thì không cần cạnh tranh khách vẫn tự đến với mình”, chị Hoàng T. đúc kết.

Tầm nhìn của chị Hoàng T. cũng chính là tư duy chung của cộng đồng nhà đầu tư sành sỏi, tạo nên sức nóng chưa từng có tại Vịnh Thiên Đường. Sức hút này được minh chứng qua con số kỷ lục khi chỉ trong 9 ngày đầu tiên ra hàng, dự án đã mang về doanh thủ khủng, hơn 11.000 tỷ đồng.

