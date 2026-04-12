Tham dự sự kiện có ông Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự lễ khởi công.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2km; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (TP Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Phối cảnh nhà ga Hạ Long tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia.

Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.