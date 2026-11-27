Giá bạc hôm nay (27/11) đi lên ở cả thị trường trong nước và thế giới. Có thương hiệu điều chỉnh giá bạc thỏi tăng tới 1,3 triệu đồng/kg sau 1 đêm.

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đều được các doanh nghiệp kinh doanh bạc điều chỉnh tăng, có thương hiệu điều chỉnh giá bạc thỏi đắt thêm 1,3 triệu đồng/kg so với kết phiên hôm qua.

Cụ thể, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng mạnh.

Vào lúc 9h15', giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng tới 49.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 51.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 1,506-1,553 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này vào đầu giờ sáng nay tăng lên mức 40,159-41,413 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,306 triệu đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 1,36 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trong nước tăng. Ảnh: Ancarat

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng đi lên.

Vào lúc 8h52', giá bạc miếng của SBJ được điều chỉnh lên mức 1,536-1,581 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 40,96-42,16 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ tăng 18.000 đồng mỗi lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt thêm 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Lúc 8h42', giá bạc miếng Ancarat được niêm yết ở mức 1,472-1,522 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 26.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 15.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi của Ancarat được giao dịch ở mức 39,253-40,587 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 320.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 400.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trên thị trường quốc tế cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Lúc 9h43' ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 43,2 USD/ounce, tăng 4,3% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và chứng khoán khởi sắc, bất chấp áp lực từ tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,845%, còn kỳ hạn 2 năm xuống 4,633% trong phiên trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Diễn biến này phần nào hỗ trợ kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá bạc đi lên còn nhờ sự khởi sắc của chứng khoán châu Âu sau những phiên giảm trước đó.

Tuy nhiên, đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Đồng USD duy trì sức mạnh đã gây sức ép lên giá bạc. Do bạc được định giá bằng USD trên thị trường quốc tế nên việc đồng bạc xanh tăng giá thường khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Sức ép đối với thị trường kim loại quý còn đến từ những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ, cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng.

Thêm vào đó, GDP Mỹ quý III tăng trưởng 4,3% theo năm, cao hơn các ước tính trước đó. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 189.000 đơn. Những dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ phải theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed để đánh giá triển vọng lãi suất, đồng USD và xu hướng giá bạc.