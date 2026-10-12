Giá bạc hôm nay (12/10) đồng loạt đi lên ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá bạc thỏi của một số thương hiệu được điều chỉnh tăng nửa triệu đồng/kg so với cuối tuần trước.

Ở thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh tăng.

Giá bạc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đầu phiên hôm nay được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Cụ thể, mở cửa phiên hôm nay, giá bạc miếng tại Sacombank được niêm yết ở mức 2,124-2,190 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi của Sacombank được giao dịch ở mức 56,64-58,4 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức kết của phiên giao dịch cuối tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank tăng 21.000 đồng/lượng, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này tăng 560.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch.

Cùng xu hướng, giá bạc tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng được điều chỉnh đi lên.

Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu phiên hôm nay kéo giá bạc miếng lên mức 2,113-2,179 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 12.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt đi lên. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 294.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt thêm 320.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 56,347-58,107 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu giờ sáng nay cũng có xu hướng tăng.

Giá bạc miếng của Phú Quý đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 2,121-2,187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 6.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên giao dịch hôm nay được niêm yết ở mức 56,559-58,319 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 133.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 160.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tại thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc được điều chỉnh đi lên.

Vào lúc 9h18' ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 61,09 USD/ounce, tăng 0,64% so với phiên trước đó.

Giá bạc thế giới phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ điều chỉnh giảm, từ đó hỗ trợ sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trong thời gian tới, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động từ diễn biến lợi suất trái phiếu, sức mạnh của đồng USD, giá dầu và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu duy trì đà tăng có thể khiến kim loại quý đối mặt với áp lực giảm sâu hơn. Trái lại, nếu lợi suất trái phiếu hạ nhiệt cùng với đồng USD suy yếu, thị trường bạc có thể tìm được động lực phục hồi.

Khi đồng USD giảm giá, kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, mặc dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và tình hình kinh tế toàn cầu.