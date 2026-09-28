Tại thị trường trong nước, đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều được điều chỉnh đi xuống. Song mặt bằng giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch tương đối rõ rệt.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng xuống mức 2,155-2,222 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 38.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng hạ 800.000 đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,014 triệu đồng/kg ở chiều bán so với kết tuần qua, về mức 57,467-59,253 triệu đồng/kg (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm mạnh.

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc miếng của Phú Quý được niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 2,167-2,234 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 50.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt tuần qua. Giá bạc thỏi của thương hiệu này mở cửa phiên hôm nay ở mức 57,786-59,573 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua và hạ 1,333 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Đầu phiên hôm nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 2,184-2,256 triệu đồng/lượng (mua - bán) với bạc miếng và 58,24-60,16 triệu đồng/kg (mua - bán) với bạc thỏi. So với chốt tuần qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm tới 70.000 đồng/lượng ở chiều mua và hạ 30.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, giá bạc cũng được điều chỉnh giảm sâu.

Vào lúc 9h10' ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 62,32 USD/ounce, giảm 2,86% so với phiên trước đó.

Giá bạc tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Mặt bằng lợi suất cao khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc, tài sản không tạo ra dòng tiền trở nên lớn hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Bên cạnh đó, bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Do đó, khi đồng bạc xanh tăng giá, bạc trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó có thể gây sức ép lên nhu cầu. Trái lại, khi USD suy yếu, giá bạc thường có thêm điều kiện để phục hồi.

Trong những phiên cuối tuần trước, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt đã tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi, có thời điểm tiến sát ngưỡng 65 USD/ounce.

Tuy nhiên, áp lực đối với kim loại quý vẫn hiện hữu khi lợi suất trái phiếu Mỹ và giá USD duy trì ở mức cao.