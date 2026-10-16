Giá bạc hôm nay (16/10) phục hồi ở thị trường trong nước, có thương hiệu nâng giá bạc thỏi đắt thêm gần nửa triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới suy yếu.

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được điều chỉnh tăng 14.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, lên mức 2,02-2,082 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này đầu phiên hôm nay cũng tăng lên mức 53,866-55,519 triệu đồng/kg (mua - bán), đắt hơn 373.000 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat mở cửa phiên giao dịch hôm nay được điều chỉnh lên mức 1,993-2,055 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat đầu phiên hôm nay tăng 214.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 213.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 53,147-54,8 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.

Giá bạc trong nước phục hồi. Ảnh: Ancarat

Đầu giờ sáng nay, giá bạc miếng của SBJ tăng lên mức 2,004-2,07 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi lên ngưỡng 53,44-55,2 triệu đồng/kg (mua - bán). So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ tăng 3.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc có xu hướng đi xuống. Lúc 8h54' ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 57,08 USD/ounce, giảm 0,4% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới giảm khi lạm phát Mỹ vượt dự báo, đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu đi lên, gây sức ép lên kim loại quý.

Bộ Lao động Mỹ thông tin, CPI tháng 9 của nước này tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,4% của tháng 8.

Số liệu lạm phát trên đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng, gây sức ép lên kim loại quý. Trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng, giá bạc chịu áp lực giảm.

Giới đầu tư đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp được công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và sản lượng công nghiệp. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến giá kim loại quý.