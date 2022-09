Giả cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, vừa qua đơn vị này tiến hành điều tra, xử lý vụ việc ông L.N.C. (SN 1966), ở thành phố Thanh Hóa bị một số đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1 tỷ đồng.

Ban đầu ông C. nhận được một cuộc điện thoại của người phụ nữ tự xưng là nhân viên viễn thông, thông báo số điện thoại của ông đang dùng thường xuyên nhắn tin lừa đảo, quấy rối người khác.

Công an Thanh Hóa cảnh báo giả danh cán bộ để lừa đảo. Ảnh CACC

Sau đó, cuộc gọi được chuyển đến cho người đàn ông tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo ông C. hiện có liên quan đến tài khoản ngân hàng rửa tiền cho đường dây mua bán ma túy, do Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra.

Người này yêu cầu ông C. đến ngân hàng mở tài khoản mới, sau đó gửi thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking cho các đối tượng nêu trên tự quản lý và yêu cầu ông C. chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chứng minh thu nhập và chứng minh mình không có liên quan đến vụ án.

Do tâm lý lo sợ nên ông C. đã tin vào thủ đoạn lừa đảo, vay tiền chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng. Đến khi nghĩ lại thì số tiền chuyển vào tài khoản đã bị các đối tượng chiếm đoạt.