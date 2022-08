Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' nơi xứ người

Những ngày vừa qua, dư luận trong nước đặc biệt quan tâm đến việc 40 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang), ngày 18/8. Những người này khai họ trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), rồi bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nghi can Lê Văn Danh (1 trong 2 đối tượng bị tạm giữ hình sự) tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Dù đã trở về an toàn nhưng 40 công dân vẫn không nguôi ám ảnh về những tháng ngày sống như trong địa ngục tại casino Rich World. Cơ quan công an cho biết, trong vụ việc này, có cơ sở để khẳng định về dấu hiệu mua bán người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bộ Công an cảnh báo

Về tình trạng tội phạm buôn người diễn biến phức tạp, Bộ Công an và công an các địa phương từng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, giải cứu các nạn nhân. Một trong số đó, là việc tuyên truyền người dân trang bị kiến thức về thủ đoạn của các đối tượng mua bán người.

Cụ thể, theo Bộ Công an, các đối tượng mua bán người thường lợi dụng khó khăn về kinh tế, sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác để lừa phụ nữ tại các tỉnh miền núi phía Bắc; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin (qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber...) làm quen, giả vờ yêu đương, kết bạn nhằm môi giới hôn nhân nước ngoài trái phép. Lợi dụng quy định về hiến ghép tạng, các đối tượng tìm gặp những nạn nhân khó khăn, có nhu cầu bán thận để thương lượng mua với giá rẻ, sau đó làm giả giấy tờ, con dấu, rồi bán cho những người bệnh với giá cao.

Các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường; thông qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook... tiếp cận, rủ rê, lôi kéo đi du lịch, làm thuê thu nhập cao..., lừa nhiều em gái ở các tỉnh đưa về thành phố bán cho nhà hàng, quán karaoke hoặc để tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức lao động.

Lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam và nhu cầu lao động ở nước ngoài, các đối tượng đã tổ chức nhiều vụ đưa người trái phép ra nước ngoài lao động. Khi ra nước ngoài, chúng thu giữ giấy tờ tùy thân, bán để cưỡng bức lao động, quỵt tiền lương hay báo cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và trục xuất về nước hoặc dùng bạo lực khống chế đòi tiền chuộc; xuất hiện các đường dây môi giới lập tài khoản trên mạng với tên giả.

Dùng tiền làm mồi nhử, thông qua mạng lưới cò mồi đến các địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa dụ dỗ, lôi kéo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động với chi phí thấp, mức lương cao, thủ tục đơn giản, tổ chức xuất cảnh ra nước ngoài, sau đó, bán để cưỡng bức lao động.

40 người chạy trốn khỏi casino bên Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, sử dụng hình ảnh, tên, địa chỉ giả để kết bạn làm quen với những phụ nữ, trẻ em gái, tán tỉnh yêu đương hoặc những người có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài với mức lương cao. Chúng hứa hẹn rồi dẫn họ tổ chức vượt biên sang Trung Quốc, Lào, Campuchia rồi chúng đón ép bán làm vợ, bán vào các ổ mại dâm, các sòng bài tại Campuchia, Myanrma.

Các đối tượng còn lập các trang mạng để tìm kiếm người mang thai, sinh con ngoài ý muốn... sau đó dụ dỗ đưa họ sang nước ngoài sinh con để bán. Cũng bằng thủ đoạn trên, chúng tìm kiếm những người bị bệnh phải ghép tạng, môi giới cho những người muốn bán tạng để thực hiện việc mua bán mô, bộ phận cơ thể.

Theo Bộ Công an, những trường hợp có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người thường tập trung ở những vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới (người dân tộc thiểu số).

Đa phần những người này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, gặp những chuyện éo le về tình cảm, thiếu hiểu biết xã hội và kỹ năng sống, nhận thức hạn chế, nhẹ dạ, cả tin hoặc một số cô gái trẻ thích hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, dễ tin theo lời hứa hẹn của đối tượng về việc làm ổn định, thu nhập cao hoặc lấy chồng người nước ngoài khá giả, dẫn đến bị lừa bán.

Các công dân trong vụ chạy trốn khỏi casino được hỗ trợ để trở về địa phương

Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người, Bộ Công an khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, giữ thông tin bí mật, không để các đối tượng nghi ngờ rồi tìm cách báo cho gia đình, người thân hoặc cơ quan nhà nước nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước sở tại về địa điểm, địa danh của mình để được hướng dẫn, giúp đỡ, giải cứu an toàn.

Có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ. Về việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân được quy định tại Chương IV và Chương V của Luật phòng, chống mua bán người.