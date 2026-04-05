Tối 5/4, anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân kể với VietNamNet, từ sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình và dọn ra ở riêng, nữ ca sĩ vẫn thỉnh thoảng liên hệ với người thân.

Gia đình "cầu cứu", nói mất liên lạc với Thiện Nhân.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng nay, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía Thiện Nhân. Họ gọi điện hay nhắn tin vào số điện thoại của nữ ca sĩ đều trong tình trạng khóa máy. Anh và chị gái cô gọi thêm cho Ngân Trác - người yêu đồng giới của nữ ca sĩ nhưng cũng không liên lạc được.

Các trang mạng xã hội của ca sĩ gần như không đăng tải thông tin mới hoặc có dấu hiệu sử dụng.

“Suốt gần 4 năm qua, gia đình giữ im lặng vì không muốn thêm ồn ào. Nhưng vụ việc lần này rất nhạy cảm, liên quan đến nhiều người nên buộc lòng gia đình phải liên hệ gấp với Thiện Nhân”, anh trai ca sĩ chia sẻ.

Anh Cầm đăng tải bài viết lên mạng xã hội mong nhận được phản hồi sớm nhất từ em gái. Anh cho biết trong trường hợp không liên lạc được với Thiện Nhân, gia đình sẽ liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Phóng viên VietNamNet liên hệ với người quản lý của Thiện Nhân và nhận được phản hồi từ phía nữ ca sĩ.

Phía Thiện Nhân phủ nhận thông tin mất tích, cho biết muốn tập trung cho bản thân và tu tập.

“Nhân đang khỏe, cuộc sống ổn định không có chuyện gì xảy ra cả. Hiện Nhân muốn tập trung cho bản thân và con đường tu tập”, người này nói.

Đại diện nữ ca sĩ kể thêm từ khi xảy ra mâu thuẫn, fanpage của Thiện Nhân đã bị anh chị cô chiếm giữ và cố tình không trả lại vì có mục đích riêng.

“Hiện em ấy đã 24 tuổi và đủ trưởng thành với những lựa chọn của mình. Mong mọi người đừng bị dẫn dắt bởi những cá nhân khác”, đại diện Thiện Nhân cho hay.

Hồi tháng 7/2022, Thiện Nhân gây chú ý khi công khai chuyện yêu đồng giới. Nữ ca sĩ bật khóc trên sóng livestream cho biết bị gia đình cư xử không tôn trọng khiến cô tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Đỉnh điểm khi cô về quê và xin phép chung sống, kết hôn đồng giới thì người thân phản đối kịch liệt.

Thiện Nhân và gia đình từng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cô dọn ra ở riêng, sống cùng người tình đồng giới tên Ngân Trác.

Nữ ca sĩ do đó quyết định cắt đứt liên lạc, dọn ra ngoài ở riêng. Ở tuổi 20, Thiện Nhân nói cô có quyền được quyết định, lắng nghe bản thân mà không phải chịu sự chi phối, áp đặt từ ai.

Gia đình Thiện Nhân sau đó cũng gặp gỡ truyền thông, giải thích những khúc mắc xung quanh chuyện mâu thuẫn nội bộ.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai. Sau khi đăng quang, cô chuyển vào Sài Gòn sống với anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Cô được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy hỗ trợ, tạo điều kiện theo đuổi đam mê.

Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me bay, Duyên phận, Chuyện đêm mưa...

