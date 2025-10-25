Đêm nhạc Nốt thương 2 do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường diễn ra vào tối 24/10 tại Nhà hát Thanh Niên (phường Sài Gòn, TPHCM) có ca sĩ Thanh Ngọc, Hồ Văn Cường và Thiện Nhân.

Sau đêm diễn, một bộ phận khán giả đăng đàn mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc.

Họ cho rằng thời gian biểu diễn của Thiện Nhân trong chương trình quá ít do bị BTC "chèn ép". Một số ý kiến khác lại xoay quanh việc nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường "tranh" thời lượng chương trình của Hồ Văn Cường cho 2 ca sĩ khách mời Barry Nam Bảo và Hồ Viết Bảo.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết đã đọc các bình luận trên và thấy chạnh lòng.

Theo Nguyễn Minh Cường, phần lớn người tổ chức show đều muốn ca sĩ hát càng nhiều càng tốt nhưng anh không muốn vắt kiệt sức ca sĩ, tin rằng mỗi người làm đúng vai trò, cùng nhau đóng góp cho show diễn là đủ.

Ca sĩ Thiện Nhân và Hồ Văn Cường. Ảnh: FBNV

Với cương vị đạo diễn âm nhạc, anh chọn ca sĩ Thanh Ngọc đảm nhiệm phần tân nhạc còn ca sĩ Thiện Nhân đảm nhiệm phần cổ nhạc nhằm tăng thêm màu sắc cho show.

"Không có chuyện tôi 'chèn ép', không cho Thiện Nhân hát nhiều. Tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài với 2 ca sĩ trẻ như Hồ Văn Cường và Thiện Nhân là tương đối khó nên tôi muốn các bạn tập trung hoàn toàn vào học thoại và phần hát hồ quảng của tiết mục này. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị 1 phần trình diễn nhỏ để hai bạn có thêm đất diễn", nhạc sĩ giải thích.

Trả lời cho câu hỏi: "Vì sao không cắt bớt nhạc của Nguyễn Minh Cường để Hồ Văn Cường có thêm thời lượng?", anh không muốn đặt quá nhiều áp lực lên ca sĩ sinh năm 2003. Tiêu chí hàng đầu của anh khi làm show là tất cả ca sĩ tham gia đều vui vẻ, thoải mái.

Tiết mục "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" do Thiện Nhân, Hồ Văn Cường thể hiện

Cũng vì lý do, Nguyễn Minh Cường phải đảm nhận một số tiết mục để đủ thời lượng chương trình ngay cả khi đang gặp vấn đề sức khỏe.

"Tôi không mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm nhưng đã làm hết sức rồi. Sau show lần này, vì lý do cá nhân, tôi sẽ tạm dừng tổ chức show một thời gian", anh viết.

Bài viết của Nguyễn Minh Cường thu hút hàng trăm bình luận ủng hộ, động viên.

Về phía ca sĩ, trên trang cá nhân, Thiện Nhân hào hứng chia sẻ về tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài: "Tự mình diễn, tự mình coi mà cười chảy nước mắt. Cảm ơn chương trình Nốt thương 2 của anh Nguyễn Minh Cường cảm ơn cậu em trai thương mến Hồ Văn Cường đã cho tôi thêm một kỷ niệm thật đẹp trên con đường nghệ thuật".

Mi Lê