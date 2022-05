Giá gas tăng cao, doanh nghiệp lo lắng

Theo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), năm 2021 mặc dù giá dầu, gas CP tăng so với giá kế hoạch nhưng cùng với đó hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Đặc biệt, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài làm nhu cầu khí dùng cho sản xuất điện chỉ bằng 69% so với kế hoạch, gas công nghiệp giảm 25%-30%, gas hộ dân giảm 35%-40%. Bước sang năm 2022, nhu cầu huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp vẫn ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1, 2 rất thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch. Ngoài ra, do gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự Nga - Ukraine và những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt tại Trung Quốc đã khiến chi phí cho các hoạt động tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.