Những ngày gần đây, một số hãng đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ gas.

Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas vừa thông báo, từ ngày 9/3, giá gas tăng thêm 2.500 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Sau điều chỉnh, mỗi bình gas 12kg tăng 30.000 đồng, còn bình gas 45kg tăng 112.500 đồng.

Công ty CP Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông cũng thông báo tăng 2.500 đồng/kg gas kể từ ngày 8/3 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, giá bán lẻ các loại bình gas của thương hiệu này tăng tương ứng: bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 24kg tăng 60.000 đồng, bình 30kg tăng 75.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng.

Tương tự, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng tăng giá gas từ ngày 8/3 với mức tăng 2.500 đồng/kg, tương đương bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng, bình 50kg tăng 125.000 đồng.

Sau điều chỉnh, giá gas tại nhiều thương hiệu đã vượt 500.000 đồng bình 12kg. Đáng chú ý, giá gas mới của các thương hiệu được áp dụng chỉ trong vài ngày, thay vì cả tháng so với trước đây.

Nguyên nhân giá gas tăng là do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Nhiều doanh nghiệp cho biết giá gas tăng do giá xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ tăng, dẫn đến chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào phát sinh tăng, buộc họ phải điều chỉnh giá bán nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng.