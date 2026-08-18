UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Nghi tại tổ dân phố Tân Nghĩa, phường An Nhơn.

Dự án có diện tích 65ha, tổng mức đầu tư dự kiến 397 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 247 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến 150 tỷ đồng.

Gia Lai sắp có thêm cụm công nghiệp mới

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đầu tư. Dự án cũng hướng đến tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ trọng công nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên diện tích 65ha, nhà đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng gồm san nền, giao thông nội bộ, cấp - thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh.

Công ty Cổ phần Đầu tư TTP Group là nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí thực hiện dự án. Theo tiến độ dự kiến, dự án hoàn thành thủ tục pháp lý vào tháng 2/2027, khởi công một tháng sau đó và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất.

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày cà phê chất lượng cao tại phường Hội Phú.

Dự án có tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng, được thực hiện trên khu đất rộng hơn 1,34ha. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo chủ trương đầu tư, dự án sẽ xây dựng công trình thương mại - dịch vụ và trưng bày cao 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 5.322m2, cùng các hạng mục giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ tại khu vực đường Nguyễn Bình, đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn cho khu vực.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và phải hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Chăn nuôi bò thịt vỗ béo Kbang 1 tại làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 61 tỷ đồng, quy mô 420 con bò, quay vòng 4 đợt mỗi năm, trên diện tích hơn 4ha.

Theo quyết định, dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ quý 3/2020. Thời hạn hoạt động được chấp thuận đến ngày 1/7/2064.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định liên quan; bảo đảm đủ nguồn vốn, triển khai đúng quy hoạch, quy mô và tiến độ đã cam kết.

Minh Ngọc