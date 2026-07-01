Chiều 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức công bố, trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Logo thiết kế đạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: G.X

Cuộc thi được phát động nhằm tìm kiếm những tác phẩm có tính sáng tạo, dễ nhận diện, phản ánh những giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa của Kon Hà Nừng.

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức tiếp nhận 184 tác phẩm của 37 tác giả trong và ngoài tỉnh. Các tác phẩm được chấm qua nhiều vòng theo các tiêu chí về tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và giá trị truyền thông. Những phương án vào vòng chung khảo cũng được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải. Ảnh: G.X

Kết quả, giải Nhất hạng mục thiết kế logo được trao cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng. Giải Nhất hạng mục thiết kế slogan thuộc về tác giả Đặng Ngọc Đức với khẩu hiệu "Tinh hoa đại ngàn xanh".

Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo và chung khảo.

Việc đưa logo và slogan vào sử dụng đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch xanh của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, việc xây dựng logo và slogan không đơn thuần là hoàn thiện hệ thống nhận diện mà còn hướng tới tạo nên một "đại sứ hình ảnh" cho Cao nguyên Kon Hà Nừng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Theo bà Hạnh, bộ nhận diện sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật của khu dự trữ sinh quyển đến người dân, du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh Việt Nam.

Sau lễ công bố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND tỉnh thống nhất sử dụng logo và slogan trong các hoạt động truyền thông, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cũng như trên các ấn phẩm quảng bá; Mục tiêu là từng bước xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành biểu tượng của phát triển xanh, đưa danh hiệu UNESCO trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển bền vững của địa phương.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm thiết kế logo. Ảnh: G.X

Được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa.

Đây là một trong những khu dự trữ sinh quyển có giá trị nổi bật của Việt Nam, có nhiều tiềm năng phát triển bảo tồn thiên nhiên gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Kon Hà Nừng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Gia Lai. Việc kết nối các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng, du lịch cộng đồng và văn hóa bản địa thành chuỗi sản phẩm đặc trưng sẽ tạo sức hút riêng, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Minh Ngọc