Nằm giữa những con rạch xanh mát ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ, vườn sinh thái rộng hơn 3ha của anh Khôi tấp nập khách ra vào, nhất là dịp cuối tuần. Không chỉ đến tham quan, nhiều người còn tự tay hái trái, thưởng thức ngay tại vườn và mua mang về.

Anh Nguyễn Tuấn Khôi (51 tuổi) có hơn 15 năm gắn bó với cây ăn trái. Từ năm 2010, anh đầu tư trồng sầu riêng, sau đó mở rộng diện tích và phát triển thêm nhiều loại cây đặc sản của miền Tây.

Hiện khu vườn có gần 300 gốc sầu riêng các giống Ri6, Musang King, Monthong; hơn 100 gốc vú sữa; hơn 100 gốc chôm chôm; cùng nhiều loại cây khác như măng cụt, dâu Hạ Châu, mít, xoài, nhãn...

Anh Khôi (áo xanh) đưa khách đi tham vườn và hái trái cây cho khách thưởng thức

Khi cây trái phát triển ổn định, tạo nên không gian xanh mát, anh Khôi nhận thấy khu vườn không chỉ phục vụ sản xuất mà còn có thể trở thành điểm trải nghiệm cho du khách.

Năm 2023, anh bắt đầu đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Sau gần 2 năm hoàn thiện hạ tầng, đến năm 2025, khu vườn vừa cho thu hoạch ổn định, vừa trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều đoàn khách.

Các loại trái cây trong vườn của anh Khôi

Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm vừa thu hoạch được bày bán phục vụ khách tham quan

Điểm khác biệt là khu vườn không thu vé vào cổng. Du khách được dẫn đi tham quan, giới thiệu từng loại cây, hướng dẫn cách chọn trái ngon rồi tự tay hái và thưởng thức tại chỗ.

Vào những ngày cao điểm, nơi đây đón hơn 500 lượt khách, chủ yếu là khách đoàn đến từ TPHCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Nhờ bán trực tiếp cho khách tham quan, ngày cao điểm, khu vườn có thể tiêu thụ tới cả tấn trái cây.

Trong bối cảnh giá sầu riêng trên thị trường có thời điểm lao dốc, anh Khôi cho biết, sản phẩm của vườn vẫn giữ mức khoảng 60.000 đồng/kg.

"Sầu riêng ở đây được trồng theo hướng hữu cơ, chỉ thu hoạch khi trái chín trên cây nên hương vị khác biệt. Tôi chủ yếu bán cho khách đến tham quan và khách đặt qua mạng xã hội", anh nói.

Du khách thưởng thức trái cây vừa hái tại vườn

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng sầu riêng chín cây vừa thu hoạch

Theo anh Khôi, theo đuổi mô hình canh tác sạch đồng nghĩa với việc chi phí và công chăm sóc đều cao hơn. Gia đình không sử dụng thuốc diệt cỏ mà phát cỏ thủ công. Trái cây được bọc để hạn chế sâu bệnh, giảm phụ thuộc thuốc bảo vệ thực vật.

"Làm sạch thì cực hơn, tốn kém hơn nhưng đổi lại là chất lượng trái tốt và có được sự tin tưởng của khách hàng. Khi khách hài lòng, họ sẽ quay lại và giới thiệu thêm bạn bè", anh chia sẻ.

Ngoài sầu riêng, việc trồng xen nhiều loại cây ăn trái cũng giúp khu vườn giảm rủi ro về mùa vụ và có sản phẩm phục vụ khách gần như quanh năm.

Lần đầu trải nghiệm hái trái tại vườn, chị Trần Thị Thanh Huyền (38 tuổi, TPHCM) cho biết, chuyến đi mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với việc mua trái cây tại siêu thị.

Chị Trần Thị Thanh Huyền (áo đen) và gia đình được chủ vườn đưa đi tham quan vườn trái cây

"Tôi được tận tay hái trái, nghe chủ vườn chia sẻ quy trình chăm sóc nên thấy rất thú vị. Mình biết rõ trái cây được trồng như thế nào nên yên tâm hơn khi thưởng thức", chị nói.

Đi cùng gia đình, anh Nguyễn Minh Đức (42 tuổi, TPHCM) cho rằng mô hình này đặc biệt phù hợp với trẻ em thành phố.

Anh Nguyễn Minh Đức thích thú trải nghiệm vườn cây ăn trái

"Các con tôi ít có cơ hội tiếp xúc với nông nghiệp. Đến đây, các cháu được hái trái, cho cá ăn, trải nghiệm làm cá lóc nướng trui. Đây là những bài học thực tế mà sách vở khó có được", anh chia sẻ.

Ngoài tham quan vườn cây, du khách còn được thưởng thức các món ăn đồng quê và trải nghiệm không gian miệt vườn đặc trưng của vùng sông nước.

Theo anh Khôi, thời gian tới, khu vườn sẽ tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, làm lối đi thuận tiện hơn để người lớn tuổi hoặc người ngồi xe lăn cũng có thể vào tận vườn trải nghiệm, đồng thời bổ sung thêm các chòi nghỉ phục vụ khách.

Bên cạnh đó, việc bán hàng qua TikTok, Facebook và YouTube cũng giúp nông sản của vườn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, mở rộng đầu ra trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Theo anh Khôi, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch không chỉ giúp nâng cao giá trị trái cây mà còn tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế bền vững và quảng bá nét đặc trưng của miệt vườn Cần Thơ.

Ảnh: T. Chí