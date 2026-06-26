Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức vào thứ 7 (ngày 27/6) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chương trình có sự tham gia của 40 nghệ nhân Jrai thuộc đội cồng chiêng làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), góp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, điểm đặc biệt của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh là sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ nhân cùng tham gia sinh hoạt và biểu diễn. Từ các nghệ nhân nhiều tuổi giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán đến lớp nghệ nhân trẻ đang tiếp nối truyền thống, tất cả đã tạo nên sự gắn kết bền chặt trong hành trình gìn giữ di sản.

Các tiết mục cồng chiêng đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa truyền thống

“Trong đội có nhiều gia đình cùng tham gia hoạt động văn hóa, với các thế hệ bố và con, anh và em cùng biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca và truyền dạy kỹ năng cho thế hệ kế cận”, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết và khẳng định: Đây là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong việc lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai…

Tham gia Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội cồng chiêng mà còn tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc đến với đông đảo người dân và du khách.

Trong đêm diễn, các nghệ nhân sẽ giới thiệu đến công chúng và du khách nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai như trình diễn cồng chiêng với các bài Lời chào, Lễ hội Pơ Thi, Mừng chiến thắng; hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Âm vang đại ngàn; độc tấu đàn đá bài Tây Nguyên chào mặt trời; trình bày các làn điệu dân ca Jrai qua các ca khúc Ngày hội tụ, Đợi anh về và hát đồng giao bài Rước nước về làng…

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức vào tối thứ 7 hằng tuần là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị đặc sắc của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh trong việc Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ du khách trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại Lễ hội Du lịch hè năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ, có những vùng đất được thiên nhiên ưu ái bởi núi rừng, có những vùng đất nổi tiếng bởi biển cả, nhưng Gia Lai hôm nay may mắn được sở hữu cả hai.

Từ đại ngàn hùng vĩ của Pleiku đến biển xanh bao la của Quy Nhơn, từ không gian văn hóa cồng chiêng đến những làng chài ven biển, Gia Lai đang mở ra một không gian du lịch mới - nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp trong một hành trình trải nghiệm độc đáo.

“Tỉnh Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiêm - để chạm - để cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ.

Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ đưa cồng chiêng “xuống phố” vào tối thứ 7 hằng tuần tại các quảng trường trung tâm và luân phiên ở các xã, phường kéo dài đến hết tháng 12/2026.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để cồng chiêng trở về với môi trường vốn có; giúp nghệ nhân thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào, khích lệ cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy di sản. Đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động cũng là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường đoàn kết.

An Nhiên