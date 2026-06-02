Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cho biết, gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn đường phố.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng, mùa hè là thời điểm vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi mạnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu chế biến, bảo quản hoặc sử dụng thực phẩm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Khuyến nghị của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai

Các thực phẩm như pa-tê, thịt nguội, sốt trứng, rau sống, hải sản, sữa và các món ăn chế biến sẵn nếu không được bảo quản đúng nhiệt độ rất dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn và phát sinh độc tố gây hại. Đối với các món ăn sử dụng nhiều nguyên liệu phối trộn như bánh mì thập cẩm, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng cao nếu nguyên liệu không bảo đảm vệ sinh hoặc bảo quản không đúng quy định.

Do đó, để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng, Chi cục An toàn thực phẩm khuyến nghị:

Với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và còn hạn sử dụng.

Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn chế biến sẵn và thức ăn đường phố cần đặc biệt chú trọng điều kiện bảo quản pa-tê, thịt, chả, rau sống, nước sốt; bảo đảm thực phẩm được che đậy, bảo quản đúng nhiệt độ và sử dụng trong thời gian an toàn. Thức ăn nóng cần được giữ ở nhiệt độ trên 60°C, trong khi thực phẩm tươi sống và thức ăn lạnh phải được bảo quản dưới 5°C nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Bên cạnh đó, các cơ sở cần tăng cường vệ sinh khu vực chế biến, dụng cụ, trang thiết bị; thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác truy xuất, điều tra khi xảy ra sự cố. Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải tuân thủ nghiêm quy định về vệ sinh cá nhân, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động và khám sức khỏe định kỳ; tuyệt đối không tham gia chế biến khi mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh đường tiêu hóa.

Các loại thịt nguội chỉ có thể giữ được 5 ngày sau khi bóc vỏ

Các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, bếp ăn tập thể và người kinh doanh thức ăn đường phố cần siết chặt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát tốt an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, uy tín và thương hiệu của cơ sở.

Người tiêu dùng cần lựa chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Người dân nên ưu tiên sử dụng thực phẩm mới chế biến, thực hiện ăn chín, uống chín; không để thức ăn ở nhiệt độ thường quá lâu. Thức ăn sau khi nấu chín hoặc thực phẩm dễ hỏng không nên để ngoài môi trường quá 2 giờ; trong điều kiện nhiệt độ trên 32°C, thời gian này cần rút ngắn xuống dưới 1 giờ. Nếu chưa sử dụng ngay, thực phẩm cần được bảo quản trong tủ lạnh đúng cách.

Ngoài ra, cần thực hiện rã đông thực phẩm an toàn, tránh để thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài; sử dụng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng tránh lây nhiễm chéo. Người tiêu dùng cũng cần chú ý rửa tay sạch trước khi ăn và trước khi chế biến thực phẩm.

