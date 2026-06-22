Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Ảnh: Kim Loan

Sau sáp nhập, Gia Lai có vị trí chiến lược đặc biệt trong không gian phát triển quốc gia về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, giao thông và đối ngoại. Tỉnh nằm ở trung tâm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là nơi giao thoa giữa vùng cao nguyên rộng lớn và dải đồng bằng ven biển.

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch cấp trên; cập nhật các động lực tăng trưởng mới; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ…

Mở không gian phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai xác định phát huy tối đa vị trí chiến lược và các lợi thế cạnh tranh của địa phương; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên tiềm năng về đất đai, khí hậu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10,5%; trở thành tỉnh phát triển khá, có hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt theo hướng đồng bộ, hiện đại; đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân được nâng lên.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch biển - cao nguyên độc đáo và hấp dẫn, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của vùng và cả nước.

Điểm nhấn trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là tổ chức không gian kinh tế - xã hội theo mô hình “3 trục hành lang động lực - 2 khu kinh tế - 3 trung tâm tăng trưởng - 4 phân vùng chức năng”.

3 trục hành lang động lực gồm: trục hành lang động lực Đông - Tây; trục hành lang kinh tế biển phía Đông; trục hành lang phía Tây.

2 khu kinh tế gồm Khu kinh tế Nhơn Hội và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong đó, Khu kinh tế Nhơn Hội là khu kinh tế ven biển, giữ vai trò hạt nhân động lực của không gian phía Đông tỉnh. Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là hạt nhân phát triển của không gian phía Tây, gắn với khu vực Đức Cơ - Ia Dom - Ia Dơk - Ia Krêl và hành lang Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh.

3 khu vực động lực chính gồm: khu vực động lực phía Đông với Quy Nhơn mở rộng - Khu kinh tế Nhơn Hội - sân bay Phù Cát - TOD Diêu Trì; khu vực động lực phía Bắc ven biển với Hoài Nhơn - Phù Mỹ - Đề Gi - TOD Bồng Sơn; khu vực động lực phía Tây với Pleiku mở rộng - Khu kinh tế biên mậu Lệ Thanh - Chư Sê - Đak Đoa.

4 vùng kinh tế - xã hội gồm: vùng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển, đô thị hạt nhân, công nghiệp công nghệ cao, logistics sân bay, dịch vụ giáo dục và y tế; vùng đô thị, du lịch sinh thái, văn hóa, thương mại dịch vụ, kinh tế cửa khẩu; vùng nông nghiệp, sinh thái, di sản, du lịch về nguồn, dự trữ carbon; vùng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, du lịch nông nghiệp và di sản văn hóa dân tộc.

Gia Lai định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình 3 trục hành lang động lực, 2 khu kinh tế, 3 trung tâm tăng trưởng và 4 phân vùng chức năng. Ảnh: Hoàng Hà

Đủ điều kiện trình phê duyệt sau khi hoàn thiện

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định, đặc biệt là các chuyên gia phản biện, đánh giá việc lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học; bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Hội đồng thẩm định đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ các động lực tăng trưởng, nâng cao tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển; bảo đảm sự thống nhất giữa các nội dung quy hoạch, tăng cường liên kết vùng và xác định rõ nguồn lực thực hiện.

Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng thống nhất hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là cơ sở để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; đồng thời định hướng tổ chức không gian phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương trong dài hạn.

Ông Tuấn yêu cầu Sở Tài chính, cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, giải trình cụ thể từng nhóm ý kiến của Hội đồng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Nam Hà