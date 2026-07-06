Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) sẽ diễn ra từ ngày 13-17/8 tại Gia Lai, nhằm xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, phù hợp khai thác các dòng khách trong nước, quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Ban tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 550 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến du lịch và cơ quan truyền thông.

Trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS. Cùng với đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam và 150-200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ liên quan của Gia Lai cũng như nhiều địa phương trên cả nước.

Hợp tác kết nối tour, tuyến

Điểm nhấn của Vietnam Travel Day 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch B2B, diễn ra ngày 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC, FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort.

Tại đây, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch sẽ gặp gỡ trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu hợp tác, đàm phán, ký kết thỏa thuận kinh doanh và mở rộng thị trường khách.

Theo kế hoạch, chương trình B2B sẽ có các cuộc tiếp xúc giữa khoảng 350 buyer là doanh nghiệp lữ hành trong nước, quốc tế với khoảng 150 seller là doanh nghiệp du lịch, cơ quan xúc tiến, đơn vị quản lý điểm đến và cơ sở dịch vụ du lịch tại Gia Lai cùng nhiều địa phương.

Bên cạnh hoạt động giao thương, sự kiện còn có chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, chương trình giới thiệu điểm đến Gia Lai, gala dinner và hoạt động giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương của Tập đoàn FLC.

Mở rộng thị trường khách quốc tế

Đáng chú ý, Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra sáng 16/8 tại khách sạn Fleur De Lys Hotel Quy Nhơn với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”.

Diễn đàn dự kiến quy tụ 200 - 250 đại biểu, gồm đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, nền tảng công nghệ du lịch, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về xu hướng thị trường khách quốc tế, các thị trường trọng điểm, tiềm năng; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ như hàng không, visa, sản phẩm du lịch, ngoại ngữ, truyền thông điểm đến và liên kết vùng.

Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu đổi mới sản phẩm du lịch quốc tế theo từng phân khúc như văn hóa, nghỉ dưỡng, MICE, golf, du lịch xanh, du lịch đêm; tăng cường liên kết hàng không - lữ hành - điểm đến; đẩy mạnh chuyển đổi số và marketing quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai” cũng sẽ được tổ chức. Đây là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành quốc tế trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, khả năng kết nối đường bay, xúc tiến quảng bá và điều kiện phục vụ khách quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Gia Lai kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến “Đại ngàn chạm biển xanh”, kết nối Quy Nhơn - Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, thu hút thêm dòng khách quốc tế và mở rộng mạng lưới hợp tác với các trung tâm du lịch lớn trong nước, quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng Vietnam Travel Day 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch mà còn tạo cú hích để Gia Lai gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao chi tiêu của du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nam Hà