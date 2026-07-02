Thông tin tại họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 do Cơ quan Thống kê TP Đà Nẵng tổ chức sáng 2/7 cho thấy, các cơ sở lưu trú trên địa bàn ước phục vụ gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 4,6 triệu lượt.

Theo Cơ quan Thống kê TP Đà Nẵng, kết quả này phản ánh hiệu quả từ các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, việc mở rộng các đường bay quốc tế cùng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách nước ngoài.

Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, trong đó lượng khách quốc tế vượt khách nội địa

Đà tăng trưởng đồng thời ở cả 2 phân khúc khách quốc tế và nội địa đã tạo động lực cho hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và nhiều ngành kinh tế liên quan phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Song hành với lượng khách tăng cao, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu lĩnh vực này ước đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 9.883 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 22.517 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Thống kê, đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ du khách tiếp tục gia tăng theo đà phục hồi của ngành du lịch.

Ở chiều ngược lại, doanh thu lữ hành và dịch vụ hỗ trợ du lịch (không bao gồm chi hộ khách du lịch) ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Dù tiếp tục duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng của lĩnh vực lữ hành thấp hơn nhiều nhóm dịch vụ khác. Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn sau thời kỳ phục hồi mạnh, đồng thời chịu tác động từ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và xu hướng du khách tự tổ chức các chuyến đi.