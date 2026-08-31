Theo kế hoạch, tỉnh xác định lấy phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa; nâng cao khả năng nhận diện, dự báo, cảnh báo và ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Người dân được xác định là trung tâm, chủ thể trong công tác phòng ngừa, tự bảo vệ và ứng phó.

Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp được quán triệt các chủ trương, chính sách về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

100% sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đưa nội dung tuyên truyền về an ninh phi truyền thống vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

Đáng chú ý, 100% xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình điểm về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các mô hình hiệu quả sẽ được nhân rộng trong cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và địa bàn trọng điểm.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục triển khai tuyên truyền phù hợp về an ninh phi truyền thống; tăng cường kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng và nhận diện các hành vi lừa đảo, giả mạo trên môi trường số.

Gia Lai đặt mục tiêu phủ mô hình phòng ngừa an ninh phi truyền thống toàn tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Gia Lai định hướng xây dựng các mô hình “Trường học an toàn số”, “Học sinh - sinh viên chủ động phòng ngừa tin giả, lừa đảo”, đồng thời tổ chức các diễn đàn, hoạt động ngoại khóa về an toàn số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội.

Tỉnh cũng xác định chuyển đổi số và truyền thông số là hướng đột phá, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến, phát huy vai trò của báo chí, nền tảng số và mạng xã hội.

Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, phân phối, lan tỏa nội dung truyền thông.

Các sở, ban, ngành, địa phương phải xây dựng đầu mối và cơ chế phối hợp truyền thông về an ninh phi truyền thống; nâng cao năng lực phát hiện, xử lý tin giả, thông tin sai lệch và ứng phó khủng hoảng truyền thông.

Công an tỉnh được giao chủ trì tuyên truyền phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tin giả, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; phối hợp tổ chức tập huấn, diễn tập truyền thông khủng hoảng và xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin cảnh báo sớm.

Các ngành cũng được phân công tuyên truyền về những nguy cơ như biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường, dịch bệnh, an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2028 tỉnh tập trung xây dựng tài liệu, thông điệp tuyên truyền, kiện toàn cơ chế phối hợp, đào tạo, tập huấn và xây dựng mô hình điểm. Giai đoạn 2029-2030 tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, hoàn thiện cơ chế truyền thông phản ứng nhanh và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Đến năm 2045, Gia Lai hướng tới xây dựng xã hội an toàn, có khả năng thích ứng cao, người dân có kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ và hệ thống chính trị đủ năng lực dự báo, cảnh báo sớm, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Minh Ngọc