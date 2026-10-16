Gia Lai phát huy vai trò Câu lạc bộ Niềm tin số và mạng lưới KOL, người sáng tạo nội dung trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch địa phương trên không gian mạng.

Huy động sức mạnh truyền thông số quảng bá du lịch

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Văn bản số 12548/UBND-KGVX về việc tiếp tục phát huy vai trò của Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai cùng mạng lưới KOL, người sáng tạo nội dung và quản trị viên cộng đồng số trong tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”, huy động Câu lạc bộ Niềm tin số và mạng lưới KOL lan tỏa thông tin tích cực, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa, con người và các điểm đến của địa phương.

Hoạt động này nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Gia Lai trên không gian mạng, góp phần xúc tiến hợp tác, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch.

Kỳ Co - một trong những điểm du lịch biển hút khách tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Trước đó, ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai nhằm kết nối các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người sáng tạo nội dung, quản trị viên cộng đồng số và những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Câu lạc bộ hướng tới mục tiêu lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Ngày 11/9, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai - DTA Gia Lai tổ chức Hội nghị KOL, quản trị viên năm 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số”, thu hút hơn 100 nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên tham dự.

Tiếp đó, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ Niềm tin số. Nội dung tập trung vào việc tham gia, đồng hành cùng các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2026, Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 và lễ hội Chư Đăng Ya.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin chính thống, định hướng nội dung tuyên truyền; đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý thông tin giả, thông tin sai lệch, quảng cáo thiếu minh bạch và các hành vi lừa đảo liên quan đến du lịch.

UBND tỉnh nhấn mạnh hoạt động truyền thông phải có trọng tâm, xác định rõ chủ đề, đối tượng, thông điệp, phương thức triển khai và sản phẩm cụ thể, tránh dàn trải, hình thức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, thống nhất nội dung tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa, ẩm thực, sản phẩm du lịch, điểm đến và hình ảnh con người Gia Lai.

Gia Lai mời doanh nghiệp Nhật Bản dự hội nghị xúc tiến đầu tư

Hôm 15/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã gửi thư mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nhật Bản cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tại Nhật Bản năm 2026.

Gia Lai mời doanh nghiệp Nhật Bản dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026

Hội nghị dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 21/10 (giờ Nhật Bản) tại khách sạn Shibuya Excel Hotel Tokyu, số 1-12-2 Dogenzaka, quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, do lãnh đạo tỉnh Gia Lai chủ trì.

Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, môi trường đầu tư, kinh doanh của Gia Lai tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để nhà đầu tư tìm hiểu, đánh giá cơ hội hợp tác tại địa phương.

Thông qua hội nghị, Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, nghiên cứu và lựa chọn cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu, năng lực và định hướng phát triển.

Việc kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa cơ hội hợp tác, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đồng thời tăng cường quan hệ giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản trong thời gian tới.

Bình An - Minh Ngọc