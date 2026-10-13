Hai hội thảo diễn ra ngày 16-17/10 tại Gia Lai hướng tới nâng tầm nông sản Việt, đưa ẩm thực lên màn ảnh, biến giá trị bản địa thành sản phẩm du lịch giàu sức hút.

Ngày 13/10, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức chuỗi hội thảo hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chương trình gồm hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”, diễn ra ngày 16/10, và hội thảo “Điện ảnh – Truyền hình – Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”, ngày 17/10.

Hai sự kiện hướng tới kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân và nhà sáng tạo nội dung, cùng tìm kiếm giải pháp gia tăng giá trị nông sản, quảng bá bản sắc ẩm thực và mở rộng cơ hội phát triển du lịch địa phương.

Tham dự chương trình có ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và giới sáng tạo.

Nâng tầm nông sản từ giá trị bản địa

Diễn ra ngày 16/10, hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” tập trung thảo luận các giải pháp chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ trong chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Gia Lai xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch để hút khách.

Với thông điệp “Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt - Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn”, chương trình hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt, giúp người sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thông qua sự sáng tạo của đầu bếp, nghệ nhân, nguyên liệu địa phương có thể trở thành món ăn đặc trưng, sản phẩm chế biến, quà tặng hoặc trải nghiệm du lịch. Chất lượng ổn định cùng câu chuyện về vùng đất, con người được kỳ vọng tạo bản sắc cho sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận hệ thống nhà hàng, khách sạn và thị trường trong nước, quốc tế.

Trong tham luận “Từ một mùa vụ đến một miền thương nhớ”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Trọng tâm của chuyển đổi không chỉ là làm cho nông sản đi xa hơn, mà còn giúp người dân tham gia sâu hơn và hưởng lợi công bằng hơn từ chuỗi giá trị”.

Theo định hướng này, người sản xuất và cộng đồng địa phương cần được đặt ở vị trí trung tâm, gắn phát triển nông sản với văn hóa, du lịch và năng lực sáng tạo.

Đưa ẩm thực lên màn ảnh, quảng bá sức hút điểm đến

Nếu hội thảo ngày 16/10 tập trung nâng giá trị nông sản, sự kiện ngày 17/10 mở ra hướng tiếp cận mới: khai thác điện ảnh, truyền hình và video ngắn để kể câu chuyện ẩm thực, lan tỏa văn hóa bản địa và thúc đẩy du lịch.

Các đại biểu sẽ trao đổi về cách đưa văn hóa, ẩm thực vào kịch bản một cách tự nhiên, chân thực; lựa chọn định dạng nội dung phù hợp và phát triển năng lực sản xuất, phân phối để tiếp cận khán giả trong nước, quốc tế.

Những chương trình như “Tây Sơn Thất Hổ Tướng”, “Muôn màu sắc Việt - Spicy Việt Nam” và hành trình từ “Gia đình Haha” đến “Quán nhà Haha” được đưa ra làm ví dụ về khả năng kết nối sáng tạo nội dung với quảng bá điểm đến.

Từ sức lan tỏa của các sản phẩm nghe nhìn, Gia Lai hướng tới phát triển những sản phẩm du lịch cụ thể như bản đồ ẩm thực, tour kết hợp phim và ẩm thực, trải nghiệm vùng nguyên liệu, mô hình “Hương vị Gia Lai - Taste of Gia Lai”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để những ý tưởng thiết thực được nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai.

Tỉnh mong muốn các đề xuất hợp tác được cụ thể hóa bằng đối tác rõ ràng, sản phẩm cụ thể, lộ trình khả thi và thị trường hướng đến, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Tiếp nối hai hội thảo, chiều 17/10, các đại biểu sẽ tham gia chương trình farmtrip tại Nem chả chợ Huyện Olala và Ca Farm Organic. Hoạt động nhằm tìm hiểu các sản phẩm ẩm thực địa phương, mô hình nông nghiệp hữu cơ và tiềm năng kết nối sản xuất với trải nghiệm du lịch.

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai kỳ vọng tạo thêm động lực liên kết giữa nông nghiệp, văn hóa ẩm thực và công nghiệp sáng tạo, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có bản sắc, gia tăng giá trị cho nông sản và mở rộng sức hút của điểm đến.

Minh Ngọc