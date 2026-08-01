Ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai thông tin về lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, diễn ra vào tối 2/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Theo ban tổ chức, chương trình khai mạc được dàn dựng quy mô với chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng", kết hợp biểu diễn võ thuật, nghệ thuật, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại, nhằm tôn vinh tinh hoa võ học Việt Nam và quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Liên hoan võ cổ truyền quy tụ hàng chục đoàn quốc tế và trong nước. Ảnh: A.P

Mở đầu chương trình là nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng với Quốc kỳ Việt Nam, biểu trưng Liên hoan, khối Hồng kỳ cùng các đoàn võ thuật quốc tế, các đoàn trong nước và đoàn chủ nhà Gia Lai.

Liên hoan năm nay có sự tham dự của các đoàn võ thuật đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Italia, Liên bang Nga, Maroc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan... cùng hàng chục đoàn võ thuật của các tỉnh, thành trên cả nước.

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống. Ban tổ chức cho biết đây không chỉ là nghi thức khai hội mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho ý chí, lòng quả cảm và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động của liên hoan võ cổ truyền. Ảnh: A.P

Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật gồm ba chương: "Âm vang hào khí Việt Nam", "Võ cổ truyền Bình Định - Hội tụ và lan tỏa" và "Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa".

Chương đầu tái hiện lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, võ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại, với các màn đồng diễn võ thuật quy mô lớn.

Chương hai tôn vinh Bình Định - cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam - thông qua các tiết mục kết hợp võ thuật, nghệ thuật dân gian và âm nhạc đương đại, khắc họa hành trình gìn giữ, phát huy di sản võ học qua nhiều thế kỷ.

Khép lại chương trình là chương "Võ cổ truyền Việt Nam - Tỏa sáng tinh hoa", thể hiện sự hội nhập của võ cổ truyền Việt Nam trong thời đại mới. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Mai Chi, Minh Hải, Hoàng Hà cùng hàng trăm võ sinh, nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống và Trung tâm Võ thuật cổ truyền.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8, GTV - Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai cùng các nền tảng số, góp phần quảng bá Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam cũng như hình ảnh Gia Lai như một điểm đến văn hóa, thể thao và du lịch của khu vực.

Ban tổ chức kỳ vọng đêm khai mạc không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX mà còn tạo không gian giao lưu giữa hàng nghìn võ sư, võ sinh, nghệ sĩ và du khách trong, ngoài nước, lan tỏa tinh thần thượng võ và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Minh Ngọc