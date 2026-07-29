Tối 28/7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026.

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều hoạt động như biểu diễn trống hội, múa lân, diễu hành các đoàn tham dự, tuyên hứa của vận động viên (VĐV), trọng tài, đánh trống khai mạc và nghi thức dâng hương tổ sư võ cổ truyền.

Điểm mới của giải lần thứ XV là sự tham gia của các đoàn võ cổ truyền quốc tế

Giải năm nay quy tụ 33 đoàn, gồm 29 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế, với hơn 900 trưởng đoàn, huấn luyện viên và VĐV tham dự, tranh tài ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Ở nội dung quyền thuật, các VĐV được chia thành ba nhóm tuổi gồm 17-40 tuổi, 41-50 tuổi và 51-60 tuổi, thi đấu quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện.

Nội dung đối kháng dành cho VĐV từ 17-40 tuổi, với hai hình thức thi đấu: không đội mũ, không mặc giáp và có đội mũ, mặc giáp, đeo bọc chỏ. Giải có tổng cộng 229 trận đấu đối kháng.

Tỉnh Gia Lai tham dự với hai đoàn Gia Lai 1 và Gia Lai 2, gồm 85 VĐV, trong đó có 24 người thi đấu đối kháng.

Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa đặc sắc, được hun đúc từ truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo bà Hạnh, võ cổ truyền không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và ý chí mà còn kết tinh tinh thần thượng võ, lòng yêu nước, tính kỷ luật, đạo lý cùng những giá trị nhân văn sâu sắc.

Giải đấu là dịp để các VĐV thi đấu, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời giúp các địa phương, đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam.

Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh vùng đất Gia Lai đến du khách trong nước, quốc tế.

Giải dự kiến bế mạc ngày 5/8.

Bình An