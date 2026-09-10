UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11254/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các xã, phường rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát tập trung vào quá trình chi trả, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và những chế độ khác dành cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực.

Cô giáo cùng học sinh miền núi trong ngày khai giảng năm học mới tại Gia Lai. Ảnh: Ngọc Thu

Ngành Giáo dục cũng được yêu cầu kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, khoảng cách và giao thông của địa phương.

Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách dành cho giáo dục và các chính sách an sinh xã hội trong trường học; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường phải chủ động rà soát, nắm chắc danh sách học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ trước và trong năm học 2026 - 2027.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Các địa phương được yêu cầu huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, phối hợp MTTQ và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh. Hoạt động vận động, tài trợ phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định.

Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng phối hợp ngành Giáo dục kiểm tra việc thực hiện các chính sách liên quan, đồng thời tham gia bảo đảm đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ tại các trường nội trú, bán trú ở vùng khó khăn.

Bình An