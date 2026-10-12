Từ huy động mạng lưới KOL quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 đến xây dựng hạ tầng số, phát triển chính quyền số và kinh tế số, Gia Lai đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, trong đó du lịch là một lĩnh vực được ưu tiên.

Lan tỏa hình ảnh Gia Lai trên không gian số

Trong hành trình quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Gia Lai đang lựa chọn cách tiếp cận mới: huy động những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên cộng đồng số cùng tham gia giới thiệu hình ảnh địa phương.

Tại Công văn số 12548/UBND-KGVX, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”, huy động Câu lạc bộ Niềm tin số cùng mạng lưới KOL lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa, con người và các điểm đến của tỉnh.

Hoạt động này không chỉ hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận du khách mà còn góp phần xúc tiến hợp tác, thu hút đầu tư, nâng cao hình ảnh và vị thế của Gia Lai trên môi trường số.

Đây là bước tiếp nối những hoạt động đã được địa phương triển khai trong thời gian qua. Tại Hội nghị KOL, quản trị viên năm 2026 diễn ra ngày 11/9 ở Pleiku, hơn 100 nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên đã cùng trao đổi về trách nhiệm, phương thức truyền tải thông tin và quảng bá du lịch.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau một năm triển khai mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai”, các thành viên đã tham gia tuyên truyền pháp luật, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, lan tỏa thông tin về những sự kiện lớn và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; đồng thời tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên cung cấp để xác minh, xử lý.

Những kết quả này cho thấy việc xây dựng không gian số không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh mà còn gắn với bảo đảm tính chính xác của thông tin và bảo vệ người sử dụng mạng.

Ngày 5/10, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai. Các đại biểu tập trung trao đổi về phát triển kênh truyền thông, chia sẻ nguồn thông tin chính thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung và nhận diện thông tin giả.

Việc kết nối cơ quan quản lý với cộng đồng sáng tạo nội dung được kỳ vọng hình thành mạng lưới truyền thông có trách nhiệm, giúp những câu chuyện về văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và con người Gia Lai đến gần hơn với công chúng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động mạnh đến quyết định lựa chọn điểm đến, những video, hình ảnh và trải nghiệm được chia sẻ có thể trở thành kênh quảng bá hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo dựng niềm tin lâu dài, nội dung truyền thông cần bảo đảm tính xác thực, minh bạch và phản ánh đúng chất lượng dịch vụ du lịch.

Chuyển đổi số tạo động lực cho kinh tế và du lịch

Song song với xây dựng môi trường mạng lành mạnh, Gia Lai đang triển khai những định hướng lớn nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ngày 24/3/2026, UBND tỉnh ban hành Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chiến lược nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, đồng thời định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ mới vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công.

Đối với du lịch, chuyển đổi số mở ra khả năng đổi mới toàn diện từ quảng bá, xúc tiến đến quản lý điểm đến và cung cấp dịch vụ. Các nền tảng trực tuyến giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, phát triển kênh đặt dịch vụ và mở rộng thị trường mà không hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức quảng bá truyền thống.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với các sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động xúc tiến và kết nối doanh nghiệp lữ hành, công tác truyền thông trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội được tăng cường.

Hình ảnh Gia Lai với không gian kết nối biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên, cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, đang được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, tăng trưởng lượng khách là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, không thể chỉ quy cho hoạt động truyền thông số.

Để chuyển sức lan tỏa trên mạng thành giá trị kinh tế thực chất, Gia Lai cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp du lịch, chuẩn hóa thông tin điểm đến và phát triển các dịch vụ trực tuyến thuận tiện, đáng tin cậy.

Từ mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” đến chiến lược chuyển đổi số toàn diện, những nỗ lực của tỉnh đang hướng tới mục tiêu chung: xây dựng môi trường số an toàn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ phát triển.

Gia Bình