Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 - ITE HCMC 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM trong 3 ngày (từ ngày 27-29/8). Đây là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế lớn, quy tụ các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, hàng không cùng nhiều đối tác quốc tế…

Ở lần tổ chức thứ 20, ITE HCMC 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố trong nước; 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Điểm nhấn tại gian hàng là các chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian, võ cổ truyền Bình Định…

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, không gian quảng bá của tỉnh tập trung giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng được địa phương quảng bá ở ITE HCMC 2026; Cùng với đó, tỉnh cũng đem đến các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; các chương trình kích cầu...

Tham gia gian hàng tại hội chợ có các doanh nghiệp: Khách sạn Fleur De Lys Quy Nhơn, Grand Hyams Quy Nhơn Beach, FLC Quy Nhơn Golf & Resort và Bamboo Airways, qua đó tăng cường giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối đối tác và quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, điểm nhấn tại gian hàng là các chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian, võ cổ truyền Bình Định và trình chiếu phim quảng bá du lịch Gia Lai. Qua đó, hình ảnh một Gia Lai hội tụ sắc màu đại ngàn Tây Nguyên với không gian biển xanh, văn hóa bản địa và tinh thần thượng võ được giới thiệu sinh động đến khách tham quan.

Song song hoạt động quảng bá tại gian hàng, Gia Lai đã tham gia các hội thảo chuyên đề, hoạt động giới thiệu điểm đến và kết nối giao thương trong khuôn khổ hội chợ. Đây là dịp để tỉnh tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác quốc tế; giới thiệu sản phẩm, chương trình kích cầu và mở rộng cơ hội hợp tác phát triển thị trường khách.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, việc tham gia ITE HCMC 2026 cũng góp phần tăng cường truyền thông cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; đồng thời giới thiệu các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh trong những tháng cuối năm như Festival quốc tế Cồng chiêng, Lễ hội Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya…

Thông qua ITE HCMC 2026, Gia Lai tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, đa dạng trải nghiệm, tăng cường kết nối với thị trường trong nước và quốc tế, từng bước đưa thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” trở thành dấu ấn nhận diện nổi bật của du lịch Gia Lai trong năm 2026.

Song Nữ