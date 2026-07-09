UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ hình thành Tổ chuyên trách của chiến dịch, làm đầu mối tiếp nhận, xử lý, điều phối thông tin liên quan đến liệt sĩ từ nhiều nền tảng.

Những thông tin, manh mối có giá trị sẽ được chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương liên quan để sàng lọc, đối chiếu, phục vụ công tác tìm kiếm thực địa, quy tập và giám định ADN.

Lực lượng chức năng rà soát, ghi nhận thông tin tại một nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: N.X

Để hỗ trợ chiến dịch, tỉnh sẽ trang bị hệ thống công nghệ đồng bộ, đường dây nóng; triển khai ứng dụng trên thiết bị di động, tài khoản Zalo chính thức tích hợp hệ thống định vị, cho phép tiếp nhận hình ảnh, video, âm thanh.

Hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm tương tác tự động cũng sẽ được vận hành để hỗ trợ tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin.

Thông qua chiến dịch, tỉnh kêu gọi người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN.

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động truyền thông phải gắn với mục tiêu thu thập thông tin có giá trị, phục vụ kịp thời công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh sẽ mở chuyên trang, chuyên mục về chiến dịch. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai duy trì tuyên truyền thường xuyên, sản xuất ít nhất 3 - 5 nội dung chuyên sâu mỗi tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm.

Gia Lai cũng sẽ triển khai chương trình “Số hóa ký ức”, huy động tình nguyện viên đến từng gia đình để số hóa kỷ vật, nhật ký chiến trường, bản đồ vẽ tay và lời kể của nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chiến dịch được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh và duy trì liên tục đến ngày 27/7/2027. Giai đoạn đầu, từ nay đến ngày 27/7/2026, Gia Lai tập trung hoàn thiện bộ máy, hạ tầng công nghệ, đưa hệ thống truyền thông vào hoạt động từ tỉnh đến 135 xã, phường.

Bình An