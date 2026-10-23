Gia Lai sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, văn hóa và tiềm năng đầu tư, tận dụng cơ hội từ Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027, dự kiến diễn ra tại tỉnh vào tháng 12 tới.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về các hoạt động tuyên truyền phục vụ Hội nghị ISOM và Diễn đàn APEC 2027. Tỉnh đặt mục tiêu giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế, qua đó thu hút du khách, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác đầu tư.

Với thông điệp “Gia Lai: Điểm đến kết nối châu Á - Thái Bình Dương”, tỉnh sẽ giới thiệu cảnh quan miền núi, biển đảo, du lịch sinh thái cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có nghệ thuật Bài chòi và văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Hoạt động quảng bá còn hướng đến các nhà đầu tư quốc tế, giới thiệu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số.

Gia Lai khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức Hội nghị ISOM APEC 2027. Ảnh: Hoàng Hà

Trong giai đoạn 2026-2027, Gia Lai dự kiến sản xuất khoảng 5-7 phóng sự truyền hình, 5 clip ngắn song ngữ cùng các bản tin điện tử và ấn phẩm quảng bá. Tỉnh sẽ hợp tác với các cơ quan báo chí, đồng thời lan tỏa hình ảnh địa phương qua YouTube, TikTok, Facebook bằng video, infographic và các chiến dịch truyền thông trực tuyến.

Tại phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, hình ảnh APEC 2027 sẽ được giới thiệu trên pano, áp phích, bảng điện tử và phương tiện giao thông công cộng. Hoạt động quảng bá còn được lồng ghép trong triển lãm, chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện thể thao.

Gia Lai cũng vận động người dân giữ gìn môi trường, cảnh quan, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, hướng đến việc mỗi người trở thành một “đại sứ văn hóa”. Sau sự kiện, tỉnh định hướng tiếp tục quảng bá hình ảnh, gắn với thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và tăng trưởng xanh.

Hoàn thiện các điều kiện đón đại biểu quốc tế

Hội nghị ISOM APEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12/2026 tại Gia Lai, là hoạt động mở đầu quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Để phục vụ hội nghị, Gia Lai lên kế hoạch phối hợp điều hành Trung tâm báo chí, hỗ trợ phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp; đồng thời chuẩn bị thông tin liên lạc, bảo đảm an ninh và tập huấn ngoại ngữ, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ tham gia phục vụ.

Gia Lai làm việc với đoàn công tác Ban Thư ký và các Tiểu ban APEC 2027 về công tác chuẩn bị hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Ngày 22/10, Gia Lai đã làm việc với đoàn công tác Ban Thư ký và các Tiểu ban APEC 2027 do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn. Hai bên rà soát tiến độ, trao đổi giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chuẩn bị.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, đồng thời tận dụng sự kiện để quảng bá thế mạnh địa phương và phối hợp xây dựng đề án dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Hội nghị ISOM APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội để Gia Lai quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế trong quá trình hội nhập quốc tế. Tỉnh cam kết hoàn thiện các điều kiện theo kế hoạch, hướng đến tổ chức hội nghị an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp.

Gia Lai đang xây dựng chương trình tham quan tại Bảo tàng Quang Trung, Tháp Bánh Ít, Tiểu chủng viện Làng Sông, Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn; chuẩn bị trưng bày sản phẩm OCOP và trình diễn nghề truyền thống. Đoàn công tác cũng đã khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh, một số cơ sở lưu trú và địa điểm văn hóa để đánh giá điều kiện phục vụ sự kiện.

Bình An - A.N