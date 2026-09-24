Ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027” và “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027”.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ban, ngành trung ương cùng hơn 100 nhà báo, cán bộ truyền thông trên cả nước. Tại đây, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027.

Lãnh đạo Vụ Thông tin, Báo chí của Bộ Ngoại giao đã định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, năm 2027, Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC), sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017.

Theo ông Lợi, Hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này. Sự kiện không chỉ là chuỗi các hội nghị cấp cao, mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò then chốt. Vì thế, yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, công phu và triển khai từ sớm, từ xa, không chờ đến khi các sự kiện diễn ra mới bắt đầu tuyên truyền. Mục tiêu là tạo ra dòng chảy thông tin thống nhất, liên tục và toàn diện, bao phủ từ trước, trong đến sau các hội nghị.

Để thực hiện điều này, ngay trong phiên làm việc buổi sáng, đại diện Vụ Thông tin, Báo chí (Bộ Ngoại giao) đã trực tiếp phác thảo bức tranh tổng quan về APEC, đồng thời định hướng những lát cắt truyền thông trọng tâm mà báo chí cần bám sát.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027, địa phương vinh dự được chọn làm điểm đăng cai Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương (SOM 1) vào tháng 2/2027.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, địa phương sẽ huy động tối đa nguồn lực, tạo mọi điều kiện hoàn hảo nhất về an ninh trật tự, hậu cần để hội nghị quốc tế này diễn ra thành công rực rỡ.

Theo ông Biên, các cơ quan thông tấn báo chí chính là những "đại sứ truyền thông" quan trọng nhất. Tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng thông qua đợt tập huấn này, đội ngũ người làm báo sẽ biến những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được thành các sản phẩm báo chí sắc bén, đa phương tiện. Từ đó, đưa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, một Khánh Hòa an toàn, hiếu khách và đầy tiềm năng đến với bạn bè, đối tác quốc tế.