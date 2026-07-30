UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch của tỉnh, việc xây dựng hồ sơ Đề án được thực hiện trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Mục tiêu là xây dựng hồ sơ Đề án bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; phù hợp với quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện quy hoạch và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị theo lộ trình đề ra.

Quá trình triển khai phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Gia Lai đặt mục tiêu thành lập thêm 16 phường

Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ Đề án thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây.

Đến năm 2028, tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê.

Năm 2030, tỉnh sẽ xây dựng hồ sơ đối với các xã Đề Gi, Chư Prông và Bình Dương.

Việc xây dựng hồ sơ Đề án được thực hiện theo các bước gồm: xây dựng đề án; tổ chức lấy ý kiến nhân dân; trình HĐND cấp xã thông qua chủ trương; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh; tổng hợp thành Đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch; hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ Đề án; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện khác phục vụ việc thành lập phường.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời ưu tiên lồng ghép với kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo đúng lộ trình.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Minh Ngọc - An Nhiên