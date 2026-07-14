Phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vào chiều 14/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Thủ tướng khẳng định Trung ương không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Thủ tướng, sau khi sơ kết 1 năm và tới đây sẽ là Hội nghị Trung ương 3, Trung ương sẽ nghe báo cáo kỹ lưỡng về vấn đề sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng lưu ý căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh, căn cứ quy định về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính, các địa phương chủ động đề xuất báo cáo với cấp có thẩm quyền về nhu cầu sắp xếp.

Nếu địa phương thấy cần sắp xếp, điều chỉnh lại đơn vị hành chính để đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính theo quy định thì phải chủ động xây dựng phương án, báo cáo Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập diện rộng các xã, phường. Ảnh: Đức Hoàng

Cũng tại buổi làm việc Thủ tướng cho biết các cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương trước mắt sẽ tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, phường. Sau đó, dự kiến vào cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục trình đề án tổng thể về tiền lương, phụ cấp trong hệ thống chính trị.