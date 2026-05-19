UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền cấp xã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/5.

Việc kiểm tra, xử lý phải bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng.

Các hành vi được tập trung kiểm tra, xử lý gồm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; vi phạm trên môi trường số và thương mại điện tử.

Siết vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử

Trong đợt cao điểm, Sở Công Thương được giao chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là hành vi giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp. Số vụ việc xử lý phải tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo cho Tổ công tác liên ngành của tỉnh; đồng thời phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng thực hiện giám định để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính, phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng. Những vụ việc vi phạm nghiêm trọng phải được xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai được yêu cầu tăng cường nắm tình hình, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vi phạm trên môi trường mạng.

Lực lượng công an tập trung đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; đồng thời phát hiện, triệt phá các website và tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn.

Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ.

Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

Báo cáo nhanh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 15h hằng ngày để tổng hợp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đến ngày 30/5 phải gửi trước 9h ngày 31/5.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được giao điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buôn bán công khai hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kéo dài trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Trước đó, ngày 13/3, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chỉ thị số 05 về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai nhìn nhận hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập; nhận thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, việc thực thi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong lĩnh vực này chưa bảo đảm tính răn đe.

Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Hà Nam