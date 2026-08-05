Ngày 5/8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo triển khai chuyên mục "Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời" theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là kênh chính thức tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Với thông điệp "Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ", chuyên mục được xây dựng như kênh thông tin chính thức để tiếp nhận câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tỉnh Gia Lai ra mắt chuyên mục "Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời"

Theo Văn phòng UBND tỉnh, mọi câu hỏi gửi đến sẽ được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời và giải quyết theo quy định. Đối với các nội dung phát sinh nhiệm vụ xử lý, chuyên mục sẽ theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả và thông tin lại cho người gửi.

Những vấn đề có tính phổ biến, được nhiều người dân và doanh nghiệp quan tâm sẽ được lựa chọn phát sóng trong chương trình thời sự tối thứ Tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hằng tháng trên kênh GTV. Các nội dung không phát sóng vẫn được tiếp nhận và trả lời theo quy định.

Người dân và doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh hoặc thư điện tử của chuyên mục.

Khi gửi câu hỏi, người gửi cần cung cấp thông tin cá nhân và thông tin liên hệ để xác thực, phục vụ việc trao đổi, làm rõ nội dung khi cần thiết và thông báo kết quả xử lý. Văn phòng UBND tỉnh khẳng định việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân sẽ đúng mục đích, đồng thời chỉ công khai danh tính người gửi khi có sự đồng ý.

Chuyên mục không tiếp nhận các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, các vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc thông tin có dấu hiệu giả mạo, vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 11/2026, chuyên mục sẽ thực hiện 8 chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực được người dân và doanh nghiệp quan tâm như: đất đai, giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân; mục tiêu tăng trưởng GRDP; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao; khoa học công nghệ, AI; an sinh xã hội, y tế, giáo dục và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành, địa phương, MTTQ, các hiệp hội, tổ chức và cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia chuyên mục, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Minh Ngọc