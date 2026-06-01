Ngày 26/5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 3/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030.

Xác định chuyển đổi số là “động lực, phương thức đột phá để hiện đại hóa nền hành chính”, tỉnh Quảng Trị sẽ đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phục vụ người dân theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, giúp người dân dễ dàng tiếp cận chính sách, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử; Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 95%; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc; Hệ thống báo cáo của các cơ quan cũng sẽ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hình thành môi trường hành chính số thân thiện, giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn.

Đáng chú ý, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đến hết năm 2027, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản phải đạt trên 80%, trong khi cấp tỉnh đạt 100%. Khuyến khích cán bộ, công chức tự cập nhật kiến thức về kỹ năng số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2028-2030, Quảng Trị tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu cao hơn nhằm xây dựng chính quyền số và xã hội số toàn diện. Trong đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được nâng lên mức 99%; Tỷ lệ khai thác và sử dụng lại dữ liệu đã số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 80% tổng số giao dịch.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị hướng tới việc triển khai 50% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu ở mức chủ động, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá thể hóa trải nghiệm, tự động gợi ý hoặc thông báo các thủ tục liên quan đến từng giai đoạn trong đời sống người dân; 100% cơ quan, tổ chức dự kiến sẽ sử dụng ít nhất một ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, nhiều giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai. Chẳng hạn, Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh nâng cao chất lượng chuyên trang Cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm minh bạch hóa thông tin, cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các nền tảng số như mạng xã hội, cổng thông tin điện tử nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ hiểu các quy định mới, từng bước giảm nghèo thông tin trong cộng đồng.