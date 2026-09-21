Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela. Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ máy tính lượng tử quang tử; trong đó tập trung vào các công nghệ nguồn photon đơn, mạch quang tử tích hợp và hệ thống làm lạnh sâu - những cấu phần quan trọng trong hệ thống máy tính lượng tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tham quan quy trình sản xuất công nghệ lượng tử tại nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Quandela (Cộng hòa Pháp).

Các bên trao đổi về tiềm năng và định hướng hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ lượng tử, qua đó góp phần mở rộng kết nối giữa hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Gia Lai với các đối tác công nghệ của Pháp.

Hoạt động này tiếp nối chuỗi chương trình trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, đồng thời được triển khai trong bối cảnh tỉnh đang thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ lượng tử...

Trước đó, ngày 10/9, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), và GS. Valérie Verdier, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thành lập thí điểm Trạm quan trắc môi trường biển - hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đây là hoạt động hợp tác khoa học có sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Pháp, hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu, quan trắc và chia sẻ dữ liệu về môi trường biển, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế biển bền vững.

Theo định hướng hợp tác, trạm quan trắc sẽ hướng tới xây dựng chuỗi dữ liệu dài hạn về biển và khí hậu; giám sát chất lượng nước và sức khỏe hệ sinh thái biển; phát triển khả năng cảnh báo sớm các biến động môi trường, qua đó cung cấp thông tin khoa học phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Hệ thống dữ liệu và kết quả nghiên cứu dự kiến cũng góp phần cung cấp cơ sở khoa học về chất lượng môi trường biển, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sản xuất và xuất khẩu thủy sản; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức và chủ thể sử dụng không gian biển ven bờ…

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc thúc đẩy các thỏa thuận và chương trình hợp tác với các tổ chức khoa học, công nghệ của Pháp góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của tỉnh Gia Lai, từng bước đưa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ gắn với những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, tỉnh Gia Lai hướng tới tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tại buổi họp báo công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc tổ chức Năm Lượng tử thể hiện quyết tâm và sự chủ động của địa phương trong tiếp cận những làn sóng công nghệ mới.

Gia Lai mong muốn từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược, kết nối nguồn lực khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Song Nữ