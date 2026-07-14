Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc năm 2026, từ ngày 5 - 13/7, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm trưởng đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tại Thượng Hải, Tô Châu và Ninh Ba.

Tìm đối tác công nghệ và sản xuất hiện đại

Ngày 7/7, đoàn làm việc với Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Liên hiệp hội Công nghiệp hiện đại TP Thượng Hải và tham dự hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp sở tại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có diện tích hơn 21.500km², dân số trên 3,5 triệu người. Không gian phát triển trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, tạo lợi thế kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, khu kinh tế với hệ thống cảng biển.

Giai đoạn 2021-2025, GRDP của tỉnh tăng bình quân 6,71%/năm. Trong giai đoạn này, Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư, gồm 16 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỷ đồng.

Ông Hoàng cho biết, Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của tỉnh, với 14 dự án đang triển khai, tổng vốn đăng ký hơn 170 triệu USD, tập trung vào sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, logistics và chuỗi giá trị nông sản.

Tại Thượng Hải, Gia Lai giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên như chế biến nông, lâm sản; công nghiệp chế tạo; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng khu công nghiệp; công nghệ số; trung tâm dữ liệu; trí tuệ nhân tạo; du lịch và dịch vụ đô thị.

Tỉnh đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đón dòng vốn mới…

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại TP Thượng Hải cho rằng, chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã mang đến những nguồn lực ngành nghề chất lượng cao ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam, với không gian phát triển rộng mở và hợp tác cởi mở.

Lợi thế tài nguyên, định hướng ngành nghề và nhu cầu phát triển của Gia Lai có tính phù hợp và bổ trợ cao với năng lực cốt lõi của ngành dịch vụ hiện đại Thượng Hải trong việc phục vụ phát triển công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Tại hội nghị, Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải cho biết, đầu năm 2027, đơn vị sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên chất lượng cao của Thượng Hải đến thăm Gia Lai để nghiên cứu, triển khai một loạt dự án hợp tác thiết thực, thúc đẩy việc hợp tác giữa hai bên…

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP Tô Châu (Trung Quốc). Ảnh: P.Anh

Trong các hoạt động ngày 8 và 9/7, Gia Lai bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Tô Châu về quy hoạch, quản trị khu công nghiệp, phát triển khu công nghệ cao, đô thị thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tỉnh mời gọi doanh nghiệp Tô Châu đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, thiết bị điện, điện tử, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp…

Quang cảnh Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP Tô Châu. Ảnh: P.Anh

Kết nối cảng biển với logistics và vùng sản xuất

Ngày 10/7, đoàn khảo sát Cảng Ninh Ba, tìm hiểu mô hình quản trị cảng biển hiện đại, tự động hóa khai thác, logistics thông minh, vận tải đa phương thức, kho bãi và kết nối các tuyến vận tải quốc tế.

Gia Lai mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong quy hoạch, đầu tư và vận hành cảng biển; ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; kết nối cảng với khu công nghiệp, khu logistics và trung tâm sản xuất.

Theo định hướng của tỉnh, cảng biển và logistics sẽ là một trong những động lực mở rộng không gian kinh tế biển, thúc đẩy xuất nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Gia Lai có lợi thế kết hợp vùng nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khu công nghiệp, khu kinh tế với hệ thống cảng biển tại khu vực Quy Nhơn - Nhơn Hội.

Tỉnh định hướng khai thác hiệu quả hệ thống cảng hiện có, đồng thời thu hút đầu tư vào trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải đa phương thức và các tuyến kết nối cảng biển với khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng nguyên liệu.

Tại hội nghị giao lưu với doanh nghiệp Ninh Ba, Gia Lai mời gọi đầu tư vào dịch vụ hậu cần cảng, thương mại xuất nhập khẩu, chế biến sâu nông sản, sản xuất thiết bị, linh kiện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và hạ tầng khu công nghiệp.

Gia Lai cam kết cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, nguồn hàng, lao động và chính sách hỗ trợ; đồng thời tổ chức các phiên làm việc chuyên sâu để doanh nghiệp trao đổi về địa điểm, phương án tài chính và lộ trình triển khai dự án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Gia Lai mong muốn mở ra các kênh hợp tác lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp Ninh Ba, tiến tới hình thành các dự án đầu tư và chương trình hợp tác thiết thực.

Bình An - An Nhiên