Ngày 14/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành Chỉ thị số 16 về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, xem chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị cấp bách, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Theo chỉ thị, toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu đã bán nhưng chưa sang tên, tàu không còn tồn tại nhưng chưa xóa đăng ký đều phải được quản lý chặt chẽ. Mỗi phương tiện thuộc diện quản lý đặc biệt phải có hồ sơ riêng, xác định rõ chủ sở hữu, vị trí neo đậu, tình trạng pháp lý, hiện trạng hoạt động và phương án xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổng kiểm kê, phân loại toàn bộ tàu cá; cập nhật đầy đủ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu để tàu thuộc diện quản lý đặc biệt tự ý ra khơi hoặc vi phạm quy định chống khai thác IUU, chủ tịch UBND xã, phường và người đứng đầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm kê, phân loại tàu không đủ điều kiện; hằng tuần cập nhật danh sách tàu vi phạm hoặc sắp hết hạn giấy tờ để các lực lượng phối hợp kiểm soát.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt hoạt động xuất, nhập bến, tuyệt đối không cho xuất bến đối với tàu chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa có giấy phép khai thác hoặc thuộc diện giám sát đặc biệt. Công an tỉnh phối hợp xác minh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, chuyển nhượng trái quy định, đưa tàu không đủ điều kiện ra khơi hoặc tiếp tay cho vi phạm IUU.

Đáng chú ý, mỗi tàu cá không đủ điều kiện phải được phân công cán bộ, công chức, đảng viên hoặc lực lượng phù hợp trực tiếp theo dõi, cập nhật vị trí neo đậu, hình ảnh, hiện trạng và kiểm tra hằng ngày.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường ven biển hoàn thành rà soát, thống kê, cấp giấy xác nhận và mã số quản lý riêng cho tàu có chiều dài dưới 6m trước ngày 30/7/2026; đồng thời nghiên cứu áp dụng thiết bị định vị, chip giám sát hoặc các giải pháp công nghệ phù hợp đối với nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động.

Kết quả quản lý tàu cá không đủ điều kiện sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu địa phương. Trường hợp buông lỏng quản lý, để phát sinh tàu “3 không” hoặc để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai 3 kế hoạch tuần tra, kiểm soát; trong đó có 1 kế hoạch trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo Chi cục Thủy sản, qua 18 ngày thực hiện tuần tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra 75 lượt tàu cá, phát hiện và lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, việc xử lý vi phạm hành chính được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm. Đến nay, Chi cục đã ban hành 15 quyết định xử phạt đối với 15 tàu cá vi phạm; nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt là 119 triệu đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai đang quản lý chặt chẽ 5.573 tàu cá còn hiệu lực giấy phép khai thác, bảo đảm các phương tiện hoạt động đúng quy định.

Minh Ngọc - An Nhiên