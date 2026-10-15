Tăng cường kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm khai thác IUU.

Ngày 14/10, tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan chức năng đã xử phạt 90 vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến ngày 7/10, toàn tỉnh có 5.577 tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký, trong đó 5.381 tàu có giấy phép khai thác còn hạn. Đối với 196 tàu không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh tăng cường quản lý, không cho xuất bến và phân công cán bộ theo dõi từng tàu.

Tỉnh cũng phối hợp với các địa phương kiểm soát tàu cá của tỉnh đang hoạt động, neo đậu ngoài tỉnh. Toàn bộ 206 tàu câu mực dài từ 12m đến dưới 15m thuộc nhóm nguy cơ cao đã được lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Trong công tác quản lý khai thác, tỉnh đẩy mạnh sử dụng nhật ký khai thác điện tử, triển khai hệ thống eCDT để kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng và thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng mã QR tại Tam Quan.

Gia Lai tăng giám sát đội tàu cá trước yêu cầu gỡ thẻ vàng IUU

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, đồng bộ dữ liệu tàu cá; xử lý các cảnh báo mất kết nối VMS; kiểm soát chặt tàu không đủ điều kiện hoạt động, nâng cao hiệu quả kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Địa phương đồng thời đẩy nhanh các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá, quyết tâm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai theo nguyên tắc “Rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng”. Theo đó, dữ liệu tàu cá phải được cập nhật, kiểm chứng đầy đủ; tình trạng hoạt động, người quản lý và trách nhiệm đối với từng phương tiện cần được xác định rõ ràng.

Minh Ngọc