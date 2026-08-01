UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 65 xã, phường được ủy quyền thực hiện thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản đối với cát xây dựng và đất san lấp.

Động thái này được triển khai sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND 65 xã, phường thực hiện thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản đối với cát xây dựng và đất san lấp. Việc công bố danh mục thủ tục hành chính nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ đúng quy định, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Các mỏ đá ở núi Sơn Triều tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.O

Theo quyết định, có tổng cộng 22 thủ tục hành chính được công bố. Trong đó, 20 thủ tục được thực hiện theo các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 thủ tục còn lại được thực hiện theo quyết định công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quyết định số 670/QĐ-SNNMT của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phạm vi áp dụng chỉ giới hạn đối với các thủ tục thuộc nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền và tại 65 xã, phường nằm trong danh sách được phê duyệt. Những nội dung ngoài phạm vi ủy quyền tiếp tục được giải quyết theo thẩm quyền và trình tự hiện hành.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật, công khai đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc công bố 22 thủ tục hành chính không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình thí điểm phân cấp cấp phép khoáng sản mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa việc giải quyết thủ tục đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Qua đó, tỉnh kỳ vọng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm khâu trung gian, nâng cao tính chủ động của chính quyền cấp xã và tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Ngọc